Benfica rechazó la primera oferta de River por Prestianni

Sin embargo, el ‘Millonario’ no desiste y hará un nuevo ofrecimiento para quedarse con el ex Vélez de cara a la próxima temporada.

Benfica de Portugal rechazó la primera oferta de cesión por parte de River por el delantero argentino Gianluca Prestianni , pero desde el entorno millonario planean realizar una nueva propuesta para hacerse con los servicios del jugador.

Desde la Comisión Directiva de Núñez intuían que podía haber una negativa por parte del conjunto luso por lo que ya estaban preparados para enviar un representante al país europeo e intentar cerrar la contratación del surgido en Vélez.

Por su parte, el atacante albiceleste de 19 años, quien la rompió en el Mundial Sub-20, habría manifestado enérgicamente sus intenciones de vestir la camiseta con la banda roja por lo que presionaría para que el cuadro portugués facilite su llegada a Argentina.

En la misma línea, Stefano Di Carlo, presidente de River, planea cumplir las exigencias de Marcelo Gallardo con respecto al próximo mercado de pases, siempre y cuando la economía del club lo permita, por lo que elevará una nueva oferta que se acerque más a las pretensiones del conjunto comandado por Jose Mourinho.

Lo que ofrece River por el pase de Prestianni

Sin el conocimiento de los montos oficiales de la primera propuesta, el ‘Millonario’ buscará negociar por un préstamo y una opción de compra del 50% del pase del futbolista. Si bien Benfica no estaría convencido de cederlo al fútbol argentino, la insistencia del jugador por llegar a Núñez podría ser clave para que los europeos den el brazo a torcer.

Prestianni lleva 16 encuentros disputados en la corriente temporada en los que logró anotar dos goles y repartir dos asistencias, pero solamente fue titular en dos ocasiones, dejando en claro que no es uno de los habituales en el esquema del DT luso.

Además, el atacante albiceleste nacido en Ciudadela tiene en mente tener continuidad y mostrar un gran nivel teniendo en cuenta la posibilidad de decir presente en la nómina de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección argentina, para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.