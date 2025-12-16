Uno Santa Fe | Ovación | Benfica

Benfica rechazó la primera oferta de River por Prestianni

Sin embargo, el ‘Millonario’ no desiste y hará un nuevo ofrecimiento para quedarse con el ex Vélez de cara a la próxima temporada.

Ovación

Por Ovación

16 de diciembre 2025 · 07:16hs
Benfica rechazó la primera oferta de River por Prestianni

Benfica de Portugal rechazó la primera oferta de cesión por parte de River por el delantero argentino Gianluca Prestianni, pero desde el entorno millonario planean realizar una nueva propuesta para hacerse con los servicios del jugador.

Desde la Comisión Directiva de Núñez intuían que podía haber una negativa por parte del conjunto luso por lo que ya estaban preparados para enviar un representante al país europeo e intentar cerrar la contratación del surgido en Vélez.

Por su parte, el atacante albiceleste de 19 años, quien la rompió en el Mundial Sub-20, habría manifestado enérgicamente sus intenciones de vestir la camiseta con la banda roja por lo que presionaría para que el cuadro portugués facilite su llegada a Argentina.

En la misma línea, Stefano Di Carlo, presidente de River, planea cumplir las exigencias de Marcelo Gallardo con respecto al próximo mercado de pases, siempre y cuando la economía del club lo permita, por lo que elevará una nueva oferta que se acerque más a las pretensiones del conjunto comandado por Jose Mourinho.

Lo que ofrece River por el pase de Prestianni

Sin el conocimiento de los montos oficiales de la primera propuesta, el ‘Millonario’ buscará negociar por un préstamo y una opción de compra del 50% del pase del futbolista. Si bien Benfica no estaría convencido de cederlo al fútbol argentino, la insistencia del jugador por llegar a Núñez podría ser clave para que los europeos den el brazo a torcer.

Prestianni lleva 16 encuentros disputados en la corriente temporada en los que logró anotar dos goles y repartir dos asistencias, pero solamente fue titular en dos ocasiones, dejando en claro que no es uno de los habituales en el esquema del DT luso.

Además, el atacante albiceleste nacido en Ciudadela tiene en mente tener continuidad y mostrar un gran nivel teniendo en cuenta la posibilidad de decir presente en la nómina de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección argentina, para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Benfica Prestianni River
Noticias relacionadas
premios the best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

Premios The Best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

los curiosos lugares que ocupan colon y union en el ranking de la conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

san lorenzo cumplira con la justicia y tendra una reunion de comision directiva

San Lorenzo cumplirá con la Justicia y tendrá una reunión de Comisión Directiva

boca va en busca de un nueve: los principales apuntados

Boca va en busca de un nueve: los principales apuntados

Lo último

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Último Momento
La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Ovación
Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026