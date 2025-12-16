Uno Santa Fe | Ovación | Portugal

Confirmado: la Fórmula 1 vuelve a Portugal

El Campeonato Mundial de Automovilismo tendrá fecha en el país europeo en las temporadas 2027 y 2028.

16 de diciembre 2025 · 10:25hs
Confirmado: la Fórmula 1 vuelve a Portugal

La Fórmula 1 anunció en las últimas horas que el Campeonato Mundial de Automovilismo volverá a tener fecha en Portugal en las temporadas 2027 y 2028.

Este retorno del certamen al país europeo se da como parte de un acuerdo de dos años de duración con el gobierno portugués, Turismo de Portugal, y la promotora Parkalgar.

Así, la Fórmula 1 se disputará en el Autódromo Internacional do Algarve, más conocido como Portimão que albergó por última vez un Gran Premio en 2020 y 2021 cuando el campeonato retomaba su actividad tras la pandemia por el coronavirus.

Qué dijo el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 sobre Portugal

En relación a este retorno, el presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali aseguró: “Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos”.

Como país, Portugal albergó su primer Gran Premio en Oporto en 1958, además de desarrollar algunos en Monsanto y Estoril a lo largo de los 75 años de este certamen. Pilotos como Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna y Nigel Mansell ganaron en suelo luso.

