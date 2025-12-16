Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Pulga Rodríguez, quien no es considerado en Colón, suena con fuerza en San Martín de Tucumán, más allá de ser ídolo de Atlético Tucumán. ¿El pase del año?

16 de diciembre 2025 · 09:52hs
Mientras define su futuro lejos de Colón, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez vuelve a ser protagonista del mercado de pases. El experimentado delantero no será tenido en cuenta en el nuevo proyecto deportivo que encabezan Diego Colotto, como director deportivo, y Ezequiel Medrán, como entrenador, y por estas horas negocia su desvinculación del Sabalero. En paralelo, su apellido empezó a resonar con fuerza en Ciudadela, generando un verdadero impacto en el mundo San Martín de Tucumán, más allá de su fuerte identificación histórica con Atlético Tucumán.

Qué dijo el manager de San Martín de Tucumán del Pulga Rodríguez

El que le dio entidad pública al rumor fue nada menos que el director deportivo del Santo, Facundo Pérez Castro, quien en diálogo exclusivo con Latucumana de tarde dejó definiciones que rápidamente encendieron la expectativa. “A mí me gusta mucho, es un jugador que siempre me gustó, que tiene mucho todavía para dar”, expresó, en declaraciones que no pasaron desapercibidas y que alimentaron la ilusión de los hinchas cirujas.

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Pérez Castro reconoció que el nombre del Pulga Rodríguez, junto al del Bebé Acosta, se instaló con fuerza en la calle y en el ambiente futbolero tucumano. Incluso relató una situación cotidiana que refleja el impacto del rumor: contó que, en una visita a un supermercado, empleados y cajeros se acercaron a preguntarle exclusivamente por la posible llegada del Pulga. “No me preguntaban por el técnico o por el proyecto, me preguntaban por ese rumor”, admitió.

El dirigente aclaró que, hasta el momento, no hubo contactos formales con el representante del jugador, aunque explicó que el trascendido surge de expresiones públicas del propio agente, quien habría manifestado la predisposición tanto del Pulga como del Bebé Acosta para jugar en San Martín. “Que el representante diga que tienen la intención de jugar en San Martín es una gran novedad, por lo menos para mí”, señaló, sin cerrar ninguna puerta.

¿Y si llama el Pulga?

En ese sentido, fue claro: si el llamado llega, la situación será evaluada. “Tenemos que ser objetivos, son jugadores muy importantes”, afirmó. Sobre el Pulga, fue contundente en su análisis futbolístico y humano: lo describió como un futbolista que siempre le gustó, que aún tiene mucho para aportar y que atraviesa un momento de su carrera en el que necesita un espacio para encontrar continuidad y, quizás, pensar en un cierre a mediano o largo plazo.

Pérez Castro también adelantó que San Martín necesita cerrar refuerzos con urgencia. “Esta semana tenemos que abrocharlos porque no podemos perder más tiempo”, remarcó, dejando en claro que el mercado ya entró en una etapa decisiva para el club de Ciudadela.

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Además, el director deportivo confirmó una noticia clave para el arco del Santo: la continuidad de Darío Sand, arquero que fue apuntado por Colón. “Es un gran arquero y una persona totalmente comprometida con San Martín. Tuvo ofertas de otros clubes, pero se queda”, aseguró, despejando cualquier duda.

Así, mientras en Santa Fe el Pulga Rodríguez transita el final de su ciclo en Colón, en Tucumán su figura vuelve a generar ruido, expectativa y debate. La pregunta ya circula con fuerza en la provincia: ¿llega el Pulga a Ciudadela y se concreta el pase del año? Por ahora, el escenario está abierto y el mercado promete capítulos intensos.

Colón Rodríguez Tucumán
Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

