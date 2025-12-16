Premios The Best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

El evento será a las 14:00 en Doha donde se premiará a los jugadores y entrenadores más destacados de 2025.

La ceremonia en la que la FIFA dará a conocer los ganadores a los premios The Best se llevará a cabo este martes en un evento que tendrá lugar en Doha, Qatar y que contará con la presencia de varios futbolistas argentinos.

El evento será a las 14:00 y la gala de premiación sucederá el día previo a la final de la Copa Intercontinental que tendrá como protagonistas al Paris Saint-Germain (Francia) y al Flamengo (Brasil) en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Al Rayyan.

Tras el voto de una multitud de aficionados del deporte de todo el mundo, el ente regulador del fútbol mundial premiará a los jugadores y entrenadores más destacados de 2025, que tiene a Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro, como el favorito a quedarse con la máxima distinción.

Las ternas comprenden las categorías de mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas. Asimismo, se les otorgará un reconocimiento a los goles más destacados del corriente año.

Por su parte, futbolistas como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri, buscarán arrebatarle la corona al francés ex Barcelona, que pica en punta como el favorito a quedarse con el título luego de haber conseguido la Champions League con el elenco parisino.

Emiliano Martínez, una de las esperanzas argentinas en The Best

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, aspira a quedarse con el galardón a mejor arquero, título que ya consiguió en 2022 y 2024. En esta oportunidad, el guardameta marplatense competirá frente a Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois, entre otros.

Por su parte, Pedro de La Vega, atacante del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS – Liga de Estados Unidos) surgido en Lanús, está nominado al Premio Puskás por el gol que convirtió frente a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025.

Dentro de los ternados al Premio a la Afición The Best se encuentra Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, por seguir vía tierra el camino de la Academia tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

Por último, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la ‘Albiceleste’ que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.