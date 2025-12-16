Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo cumplirá con la Justicia y tendrá una reunión de Comisión Directiva

La misma se dará en el palco principal del estadio, este martes a las 11:00.

16 de diciembre 2025 · 07:14hs
San Lorenzo tendrá una reunión dirigencial este martes 16 de diciembre, en la que se leerá la sentencia para un grupo de miembros de la comisión directiva.

La misma se llevará a cabo en el palco principal del club, a las 11:00 (horario argentino).

La reunión se da para cumplimentar con un pedido de la Justicia realizado el 9 de octubre de este año, por cuyo incumplimiento fue citado el presidente, Marcelo Moretti, al Ministerio Público Fiscal por “desobediencia” en la causa que lo investiga por el supuesto recibo de sobornos.

En plena investigación sobre Marcelo Moretti y otros integrantes de su CD por la supuesta aceptación de coimas a cambio de asegurar la titularidad de un jugador del fútbol juvenil, San Lorenzo va a cumplir con el pedido de la Justicia y mantendrá una reunión de comisión.

La reunión se dará este martes 16 de diciembre a partir de las 11:00, en el palco principal del estadio Pedro Bidegain, el “Nuevo Gasómetro”, y contará con la presencia de todos los dirigentes.

Los temas que se tocarán en la Asamblea de San Lorenzo

Entre los diversos temas que se tocarán, el principal será una nueva lectura de la sentencia realizada por la Cámara Nacional en lo Civil contra nueve integrantes de la comisión, el presidente Marcelo Moretti, los vicepresidentes Julio César Lopardo y Andrés Terzano, el secretario Martín Cigna, el prosecretario Alejandro Barros, el tesorero Leandro Goroyesky y la protesorera Carina Farias, el secretario de actas Alejandro Tamer y el intendente Juan Sagardoy.

Los anteriormente mencionados habían sido citados, además, a acercarse al Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal el mismo martes, a las 13, por haber desobedecido y demorado la realización de la reunión, la cual había sido solicitada por la Justicia en los primeros días de octubre.

Entre otros temas, se considerarán los miembros con mandato vigente en la comisión y quienes decidan renunciar, por lo que el club podría volver a quedar acéfalo, las licencias de los actuales secretario y tesorero del club y la consiguiente redistribución de cargos debido a las renuncias anteriores.

Por último, se considerará el pedido de quiebra realizado por la firma Ais Investment Fund y un llamado a asamblea, también exigido por la Justicia, para tratar los ejercicios de memoria y balance correspondientes a los años 2023 y 2024, los cuales todavía no se han presentado.

