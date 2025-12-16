Los casos de tos convulsa en Argentina continúan en ascenso

La vacuna sigue siendo la principal vía de protección. La tos convulsa o coqueluche se concentra en la provincia de Buenos Aires

Desde el Ministerio de Salud de la Nación y a través de su Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) , se informó que durante la semana epidemiológica N.° 49 se confirmaron 81 nuevos casos de tos convulsa en Argentina, sumando 846 casos en total con presencia en 21 jurisdicciones.

La mayor concentración de casos se registra en la Región Centro, con 653 contagios, principalmente en la provincia de Buenos Aires (439 casos) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (83).

Por su parte, en la Región Sur se confirmaron 157 casos, cuatro más que la semana anterior, los cuales se vinculan mayormente al brote en curso en Tierra del Fuego.

Las mayores incidencias acumuladas se observan en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en menores de 1 año, que representaron 35,3% de los casos confirmados en 2025. Dentro de ese grupo, se destacó el subgrupo de menores de 6 meses, con 208 casos registrados.

Además, se informaron siete muertes vinculadas a coqueluche durante el año, todas ellas sin antecedentes de vacunación. Cuatro fallecidos fueron menores de seis meses, otro de ellos tenía entre seis y 11 meses y dos pertenecían al grupo etario de 12 a 23 meses.

La vacuna, principal medida de prevención

En el reporte se remarca que la vacunación continúa siendo la principal medida de prevención. Sin embargo, al 10 de diciembre, las coberturas parciales alcanzaron 76,72% para la primera dosis de la vacuna quíntuple, 76,97% para la segunda y 71,60% para la tercera. En cuanto a los refuerzos, la cobertura fue de 62,59% en niños de 15 a 18 meses, de 76,8% a los cinco años y de 77,6% a los 11 años. En embarazadas, la cobertura alcanzó 71,64%.

Además, existen marcadas diferencias entre provincias: Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan presentan coberturas elevadas y refuerzos sostenidos, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones registran coberturas intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de los cinco y 11 años.

Por este motivo, desde el Ministerio de Salud recomiendan fortalecer la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación, así como mejorar la captación activa y reducir desigualdades entre jurisdicciones. A su vez, se insta a promover campañas de sensibilización y acciones articuladas con escuelas, clubes barriales y otros espacios comunitarios en pro de alcanzar a la población objetivo, priorizando embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación, lactantes y niños pequeños.