Chelsea del argentino Enzo Fernández enfrenta este martes al Cardiff, en el marco de los cuartos de final de la Carabao Cup de la Premier League.
El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff
El conjunto de Enzo Fernández busca seguir avanzando en la Copa de la Liga inglesa. Se puede ver libre y en vivo por celular.
Por Ovación
16 de diciembre 2025 · 08:01hs
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Cardiff City Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Probables formaciones de Cardiff vs Chelsea
Cardiff: Trott; Kpakio, Fish, Chambers, Bagan; Winde, Robertson; Ashford, Kellyman, Davies; Salech. Entrenador: Brian Barry-Murphy. __IP__
Chelsea: Jörgensen; Malo Gusto, Acheampong, Tosin, Hato; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Estevao, Gittens Joao Pedro; Marc Guiu.