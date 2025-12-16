Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

La Conmebol dio a conocer el ranking de clubes, donde aparecen Colón y Unión, para definir los bombos de sorteos de la Libertadores y Sudamericana.

16 de diciembre 2025
Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Aunque ninguno disputará torneos continentales en 2026, Colón y Unión aparecen en el ranking oficial de clubes que la Conmebol publicó de cara a la conformación de los bombos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El Sabalero figura en el puesto 65, mientras que el Tatengue se ubica en el 91, un dato que vuelve a poner a Santa Fe en el mapa estadístico del fútbol sudamericano, aun desde realidades muy distintas.

La lista, dada a conocer este martes por el ente rector del fútbol continental, será la herramienta utilizada para ordenar a los equipos en los sorteos de la próxima temporada internacional. Más allá de no tener incidencia directa para los clubes santafesinos en 2026, el ranking funciona como un termómetro histórico y deportivo que mide trayectorias, rendimientos y peso institucional.

Colón, mejor posicionado desde la Primera Nacional

El caso de Colón resulta particular: ocupa el puesto 65 del ranking Conmebol pese a militar actualmente en la Primera Nacional. La ubicación refleja el impacto que todavía conservan sus participaciones recientes en el plano internacional, con especial peso de la Copa Sudamericana 2019, donde alcanzó la final, además de otras presencias continentales de la última década.

Ese recorrido le permite al Sabalero mantenerse por encima de numerosos clubes que hoy compiten en Primera División, una señal clara de que la historia reciente todavía sostiene su posicionamiento regional, aun cuando el presente deportivo lo encuentra fuera de la elite local.

Unión y un ranking que expone el desafío

Unión, en tanto, aparece en el puesto 91 del escalafón. El Tatengue paga en la tabla la irregularidad de sus participaciones internacionales y la falta de recorridos profundos en torneos Conmebol, más allá de haber logrado clasificaciones en los últimos años. El dato no sorprende, pero sí marca el camino a recorrer si el club aspira a consolidarse con mayor peso en el escenario continental.

RANKING CONMEBOL

La diferencia entre ambos clubes santafesinos en el ranking también funciona como una radiografía de sus trayectorias recientes fuera del país, más allá de que hoy compartan la ausencia en el calendario internacional.

Un ranking con cambios fuertes en la cima

En la parte alta de la tabla, el ranking mostró movimientos relevantes. Palmeiras pasó a liderar la clasificación, seguido por Flamengo, tras la final continental que enfrentó a ambos y consagró al Mengao. River cayó del primer al tercer puesto, mientras que Boca, ausente en la última Libertadores, descendió al cuarto lugar, aunque seguirá siendo cabeza de serie cuando compita.

Racing celebró su ingreso al top 10 tras escalar hasta el noveno puesto, impulsado por su campaña en la Libertadores y el título de la Sudamericana 2024. Estudiantes quedó 18°, Lanús 21° y Vélez 26°, con seis clubes argentinos dentro de los primeros 30, frente a una marcada supremacía brasileña, que aporta doce equipos en ese lote.

Los criterios que explican las posiciones

La Conmebol detalló que el ranking se elabora a partir de tres ejes: el desempeño en competencias internacionales de los últimos diez años, el peso histórico en torneos continentales y un reconocimiento adicional por títulos de liga obtenidos en cada país. Bajo esos parámetros, Colón y Unión aparecen en la nómina, aun sin presencia internacional en 2026.

Para ambos, el dato no modifica el corto plazo, pero sí deja una lectura clara: el nombre sigue figurando, aunque el desafío es volver a hacerlo desde adentro de la cancha y no solo desde la estadística.

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

