Claves para cuidar a las mascotas de la pirotecnia en Navidad

Se acercan las fiestas y existen algunos consejos prácticos para ayudar a mantener a las mascotas, perros y gatos, seguros y calmados

Las mascotas pueden sufrir por el estruendo ya que tienen su oído más sensible

Se acerca una temporada de celebraciones y eventos festivos por Navidad y Año Nuevo , y sin dudas una de las mayores preocupaciones es la pirotecnia , que puede ser muy perjudicial para las mascotas. El estruendo puede ser extremadamente estresante e incluso peligroso para los peluditos.

El miedo a los estruendos de la pirotecnia es una reacción natural en perros y gatos, y puede causar desde ansiedad hasta intentos de escape peligrosos. La clave es la anticipación y crear un ambiente seguro y controlado.

Cada mascota reacciona de manera diferente a los sonidos fuertes. Algunos pueden mostrarse indiferentes, mientras que otros pueden experimentar ansiedad extrema. Es importante observar el comportamiento de la mascota ante ruidos similares para comprender mejor cómo manejar la situación.

Claves para cuidar a las mascotas contra la pirotecnia

1) Ejercicio antes de los eventos

Antes de que comiencen los fuegos artificiales, llevar a la mascota a dar un paseo o jugar con ella para ayudar a liberar el exceso de energía. Una mascota cansada es menos propensa a estar ansiosa durante eventos ruidosos.

2) Crear un "búnker" antiestrés

El objetivo es proporcionar un refugio donde el animal se sienta seguro y el ruido se amortigüe.

Identificar su lugar favorito: puede ser un armario, el baño, o debajo de una cama. Acondicionarlo con sus juguetes, su manta y su cama habitual. Es importante asegurarse de que este lugar esté ubicado en una zona alejada del ruido y con poca iluminación.

Amortiguación del sonido: cerrar puertas y ventanas. Cubrir las ventanas con cortinas pesadas.

Contrarrestar el ruido: utilizar música relajante para perros (como la clásica o el reggae lento), o encender la televisión o un ventilador para generar un "ruido blanco" que disimule los estruendos.

Ofrecer comida: Coloca un snack de larga duración (como un hueso o un juguete dispensador de comida) en el refugio antes de que comiencen los ruidos. Esto ayuda a asociar el lugar y el evento con algo positivo.

3) Evitar escapes y lesiones

El pánico es la causa principal de accidentes y pérdidas de mascotas durante la pirotecnia.

Cierre total: Asegurarse que todas las puertas, portones y ventanas estén completamente cerradas. Revisar que no haya huecos por donde puedan escapar, especialmente si hay gatos.

Identificación obligatoria: Si la mascota no tiene microchip, colocarle al menos un collar con una medalla actualizada (nombre y teléfono) antes de las fiestas. El estrés puede hacer que corran muy lejos si logran salir.

Paseos con correa: evitar sacarlos a pasear solos o sueltos en las horas pico de pirotecnia (tarde-noche). Si se hace, siempre con correa bien ajustada.

4) Manejo de la ansiedad (técnicas y fármacos)

No es recomendable acariciarlos o mimarlos excesivamente cuando están asustados, ya que esto puede reforzar su miedo.

Mantener la calma: el dueño debe actuar con normalidad y calma , si se pone nervioso el perro sentirá que hay una amenaza real. No prestar atención directa mientras está en pánico, solo acompañarlo.

Técnica TTouch o venda: se pueden aplicar vendajes con la Técnica TTouch o usar chalecos de ansiedad (Thundershirts) que ejercen una leve presión, similar a un abrazo, que tiene un efecto tranquilizador en el sistema nervioso.

Consultar al veterinario: si la mascota tiene fobias severas, es crucial consultar al veterinario con antelación. Hay terapias y medicación ansiolítica suave que puede ayudar a pasar el momento, pero deben ser recetadas por un profesional. Nunca automedicar.

5) Cuidado con la exposición al exterior

No dejarlo a solas afuera: nunca dejar a la mascota atada, encadenada o sola en el jardín o balcón. En su desesperación, podrían lastimarse gravemente tratando de liberarse o saltar rejas.

Mantenerlos adentro: asegurarse de que estén dentro de la casa, preferiblemente en el "búnker" que se acondicionó, antes de que comience el ruido esperado.

6) El día después

Una vez que la pirotecnia ha cesado, es importante permitir que se recuperen.

Descanso: permitir que la mascota descanse y recupere su rutina normal.

Recompensa: cuando la situación se calme, se puede recompensar su buen comportamiento y su regreso a la calma con un paseo tranquilo o un juego.

Señales de estrés y miedo en perros y gatos por pirotecnia

Estas conductas son indicativos de que el animal está experimentando miedo y ansiedad. Si el dueño observa varias de estas señales, debe activar inmediatamente su "búnker" de seguridad.

En perros

Búsqueda de seguridad, esconderse debajo de la cama, en el baño, en un rincón oscuro o intentando meterse en armarios. Busca desesperadamente un refugio.

Conductas físicas temblores o jadeo excesivo, tiembla incontrolablemente, incluso si no hace frío. Jadea sin haber hecho ejercicio, con la boca abierta y la lengua fuera. Activación del sistema nervioso simpático (reacción de lucha o huida).

Posiciones corporales, postura encorvada: orejas hacia atrás (achatadas), cola metida entre las patas, cuerpo agachado. Miedo e intento de hacerse "pequeño" o pasar desapercibido.

Vocalización, lloriqueo, ladrido o aullido persistente: emite sonidos de forma constante y angustiosa, que no cesan con la presencia del dueño. Intento de comunicarse o expresar dolor/pánico.

Señales de calma fallidas, bostezar o lamido de hocico: a menudo lo hacen rápidamente y sin necesidad aparente, como un intento de calmarse a sí mismos. Signos de incomodidad y ansiedad.

Conductas destructivas destrozos en casa: rascar puertas, morder muebles o paredes, intentar romper rejas o ventanas para escapar. El pánico extremo los lleva a buscar una salida inmediata.

Necesidades fisiológicas, micción o defecación Involuntaria: pierde el control de esfínteres debido al shock. Señal de un nivel de pánico y estrés muy alto.

En gatos

Aunque los gatos suelen ser más silenciosos al estresarse, sus reacciones son igual de intensas. Necesita seguridad, esconderse debajo de la cama, en el baño, en un rincón oscuro o intentando meterse en armarios. Busca desesperadamente un refugio.