El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas

Es para evitar casos graves del virus sincicial respiratorio, que afecta a los bebés. El Ministerio de Salud de la Nación impulsa la vacunación

16 de diciembre 2025 · 09:58hs
La vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio comenzará el 12 de enero

La vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio comenzará el 12 de enero

El Ministerio de Salud de la Nación envió una circular a todas las jurisdicciones del país informando que el 12 de enero de 2026 comenzará la estrategia de vacunación para embarazadas contra el virus sincicial respiratorio (VSR) que afecta en especial a los recién nacidos y bebés y puede ser mortal.

Las dosis adquiridas por el gobierno nacional ya se encuentran en el país "y serán distribuidas a las provincias a partir de la próxima semana", según indica el documento oficial.

La campaña está dirigida a las mujeres gestantes que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal. La vacunación no requiere orden médica, solo se debe presentar el certificado que indique la semana de embarazo.

El éxito la vacuna en embarazadas fue celebrado por pediatras y neonatólogos

En Santa Fe, por ejemplo, gracias a la campaña que se inició el año pasado, en este otoño invierno bajaron los casos de internaciones por bronquiolitis (provocada por el sincicial respiratorio) de manera considerable. El éxito de esta vacuna en embarazadas fue celebrado por pediatras y neonatólogos que todas las temporadas atienden a bebés en grave estado por este germen.

Este virus, que se contagia con facilidad, es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Si bien la bronquiolitis es la manifestación más común, las infecciones por VSR se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma. La implementación de la vacunación materna en las semanas 32 y 36 (inclusive) representa una política estratégica.

"Al transferir inmunidad al bebé durante la gestación, lo protege desde su nacimiento reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones graves durante los primeros seis meses de vida", detalla el Ministerio nacional.

Por qué empezar la vacunación en enero

"La decisión de iniciar la vacunación en enero busca garantizar que la mayor cantidad de recién nacidos estén adecuadamente protegidos al inicio o durante el ascenso de la curva estacional, es decir, cuando comience la circulación del virus".

"Se espera que disminuya la presión sobre las guardias pediátricas optimizando los recursos del sistema sanitario". La alta ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, la sobrecarga de atención en áreas ambulatorias y salas de emergencia se asocian paralelamente a un incremento en los costos directos e indirectos para el sistema de salud.

Este es el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Salud de la Nación decide iniciar la vacunación en enero. La estrategia implementada en 2025 por Argentina ya fue reconocida a nivel internacional. "Gracias al trabajo de rectoría del Estado nacional y la articulación con las jurisdicciones, se aplicaron más de 178.000 dosis, alcanzando al 65% de la población objetivo. Los resultados preliminares indican también una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses", señalaron desde Nación.

La Mesa de Entidades se expresó a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

La Mesa de Entidades se expresó a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

La Mesa de Entidades se expresó a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

La Mesa de Entidades se expresó a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable