San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

16 de diciembre 2025 · 08:45hs
Con notable éxito se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Infantiles y Menores en la Universidad Nacional de San Juan.

San Juan vivió un evento sin precedentes en su calendario deportivo: fue con la disputa del Campeonato República de Infantiles y Menores, el torneo más importante de la natación argentina para estas categorías, que por primera vez tiene como sede a la provincia cuyana.

El campeonato fue organizado en conjunto por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, con la fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA). Hubo destacadas actuaciones de los representantes de la Federación Santafesina de Natación, destacando que Unión fue subcampeón por equipos.

Por primera vez en su historia, San Juan recibió este prestigioso campeonato, que reunió a los mejores nadadores de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015. La competencia se desarrolló en la pileta olímpica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), un escenario de nivel profesional que vuelve a ratificar el crecimiento deportivo de la provincia.

Con 900 nadadores de todo el país, la edición 2025 marcó un récord absoluto y convirtió al certamen en el más grande realizado en el interior argentino.

En el puntaje final por equipos, Unión de Santa Fe ocupó la segunda posición, con 411.5 puntos, mientras que la Municipalidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, fue el campeón con 445 unidades. El tercer lugar quedó para la Sociedad Alemana de Villa Ballester con 343. El cuarto lugar fue para Mendoza de Regatas con 231, y quinto, culminó el Club Nado de Río Cuarto con 161 unidades.

En los 200 libre, Felipe Iriarte Altamirano de Unión fue el ganador mientras que Martina Pietroni quedó segunda en los 400 libre. En la prueba de 1500 metros, Stefano Baroni de Unión fue el ganador, mientras que en los 800 libre, en mujeres, Ludmila Ubait ocupó la séptima ubicación. En los 4x100 combinado el equipo tatengue conformado por Estefanía Jazmín Ponce, Germán Martínez, Malena Grismado y Stefano Baroni ocuparon el primer puesto en menores 1, y en menores 2, Pablo Martínez, Martina Jovellano, Tiziano Zarza y Melany Tacca, quedaron en la cuarta ubicación.

En los 4x50 combinado, infantiles B, Unión, con Octavo Grossi, Martina Pietroni, Nahuel Gutiérrez y Morena Melo ocuparon el segundo puesto. En los 50 libre, menores B, Ian Furlán de Unión quedó segundo, mientras que Stefano Baroni quedó primero en los 200 menores A. En los 100 pecho, menores A, Adolfo Schweighofer de Regatas de Santa Fe fue el ganador, mientras que Germán Martínez de Unión fue segundo.

En los 200 libre, menores A, Stefano Baroni quedó segundo, y en menores B, Ian Furlán, fue el ganador. En mujeres, en menores B, Felicitas Jacquier de Libertad de San Jerónimo Norte ocupó la cuarta ubicación. En los 400, Stefano Baroni de Unión fue el ganador en menores A, y en menores B, Martina Jovellano fue cuarta.

El representante de Regatas de Santa Fe, Adolfo Schweighofer, fue segundo en 200 pecho, mientras que Germán Martínez de Unión quedó tercero. En 100 metros mariposa, Melany Tacca de Unión fue cuarta en menores B, Martina Jovellano quedó séptima y Micaela Sánchez Vega quedó novena. En los 200 pecho femenino, Ludmila Janna Ubait de Unión fue tercera.

En los 100 espalda infantiles B, Martina Pietroni de Unión fue séptima y Catalina Albani de Libertad de San Jerónimo Norte quedó undécima. En los 50 mariposa, Felipe Iriarte Altamirano ocupó el primer lugar del podio en infantiles A, mientras que en la prueba de 100 libre, también fue el ganador. El equipo de Unión fue segundo en los 4x50 libre relevo en infantiles B, con la siguiente composición: Morena Melo, Martina Pietroni, Emir Villalobo Ferreyra y Octavio Grossi.

En cuanto a los 400 libre, en menores A, Stefano Baroni de Unión fue primero, y Germán Martínez, séptimo. En mujeres, menores B, Felicitas Jacquier de Libertad de San Jerónimo Norte, fue tercera, y el unionista Ian Furlán fue tercero pero en varones. El representante de Regatas de Santa Fe, Adolfo Schweighofer fue cuarto en los 100 espalda menores A.

En la prueba de relevos combinado 4x100 en menores B, Unión quedó en el primer lugar, con un grupo conformado por Martina Jovellano, Melany Tacca, Ludmila Janna Ubait y Micaela Sánchez Vega. Además, Ian Furlán de Unión fue cuarto en los 100 libre menores B, y Stefano Baroni, quinto, en menores A. En los 200 mariposa, Melany Tacca y Micaela Sánchez Vega de Unión, fueron segunda y tercera respectivamente.

