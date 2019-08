Biagioli logró la medalla de plata en Lima

La nadadora Cecilia Biagioli se quedó este domingo con la medalla de plata en la carrera de 10 kilómetros en aguas abiertas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y logró la segunda en sus cuatro participaciones.

La cordobesa, con 2 horas, 1 minuto, 23 segundos y 2 milésimas, escoltó a la brasileña Ana De Jesús Soares (dorada con 2:00:51.9) y la medalla de bronce fue para la también brasileña Viviane Echelberger (2:01:24).

Asimismo, la argentina Romina Imwinkelried quedó en la cuarta posición, con 2:01:44.7.

“Muy contenta con este resultado. Despedirme de un Panamericano así. Es como un broche de oro a mi carrera deportiva. Me faltan los Juegos de Tokio del año que viene, que ojalá pueda estar”, manifestó Biagioli, antes de romper en llanto.

La nadadora, de 34 años, tuvo su debut en Juegos Panamericanos en Río de Janeiro 2007, pero en la pileta del Parque Acuático María Lenk, donde finalizó séptima en 200 metros libre y sexta en 400 metros libres.

Ya compitiendo en aguas abiertas, 10 kilómetros, en Guadalajara 2011 ganó la presea dorada, mientras que en Toronto 2015 finalizó novena.

“Muy feliz de haber conseguido otra medalla en mi cuarto panamericano, después de tres semanas duras de entrenamiento en la altura”, relató Biagioli, que no se olvidó que “hay un equipo detrás de esta medalla que se merece el reconocimiento”.

En cuanto a la carrera, la nadadora explicó: “Las primeras ocho vueltas no me sentí muy cómoda. Intenté despegar del pelotón, pero me conectaron nuevamente. Hasta la sexta me mantuve con el pelotón. Luego las dos brasileras tomaron un ritmo muy fuerte y separaron el pelotón. Salí a buscarlas y conseguí la medalla de plata”.