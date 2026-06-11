Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 11 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 11 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 7:30 a 9:30: Moreno, Juan de Garay, Saavedra y avenida Freyre

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas

Reemplazo de postes

- La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo y Alsina

Reemplazo de postes

- General López, Moreno, San Martín y 9 de julio

Reformas en Subestación

- Crespo, 9 de julio, Irigoyen Freyre y 4 de enero

Reformas en Subestación

- Grandoli, Ayacucho, Pasaje Roca y Bernard

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 11:30: avenida Perón, La Paz, Iturraspe y Pasaje Irala

Reformas en Subestación

• 8:30 a 12:30: Teniente Loza, Pasaje Chubut, Menchaca y Negruchos

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: Av. Peñaloza, Azopardo, Callejón El Sable y Callejón Roca

Reemplazo de postes

• 11 a 14: López y Planes, J. del Campillo, Pasaje Irala y Cochabamba

Reformas en Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Richieri, Arenales, Belgrano y Lugones

Mantenimiento

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13: RP1, Callejón Vega, Callejón Pintos hacia el oeste

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso