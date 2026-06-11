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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 11 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

11 de junio 2026 · 07:22hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 11 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 7:30 a 9:30: Moreno, Juan de Garay, Saavedra y avenida Freyre

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas

Reemplazo de postes

- La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo y Alsina

Reemplazo de postes

- General López, Moreno, San Martín y 9 de julio

Reformas en Subestación

- Crespo, 9 de julio, Irigoyen Freyre y 4 de enero

Reformas en Subestación

- Grandoli, Ayacucho, Pasaje Roca y Bernard

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 11:30: avenida Perón, La Paz, Iturraspe y Pasaje Irala

Reformas en Subestación

• 8:30 a 12:30: Teniente Loza, Pasaje Chubut, Menchaca y Negruchos

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: Av. Peñaloza, Azopardo, Callejón El Sable y Callejón Roca

Reemplazo de postes

• 11 a 14: López y Planes, J. del Campillo, Pasaje Irala y Cochabamba

Reformas en Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Richieri, Arenales, Belgrano y Lugones

Mantenimiento

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13: RP1, Callejón Vega, Callejón Pintos hacia el oeste

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
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