La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 11 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 11 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón
SANTA FE
• 7:30 a 9:30: Moreno, Juan de Garay, Saavedra y avenida Freyre
Mantenimiento
• 8 a 12:
- Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas
Reemplazo de postes
- La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo y Alsina
Reemplazo de postes
- General López, Moreno, San Martín y 9 de julio
Reformas en Subestación
- Crespo, 9 de julio, Irigoyen Freyre y 4 de enero
Reformas en Subestación
- Grandoli, Ayacucho, Pasaje Roca y Bernard
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 11:30: avenida Perón, La Paz, Iturraspe y Pasaje Irala
Reformas en Subestación
• 8:30 a 12:30: Teniente Loza, Pasaje Chubut, Menchaca y Negruchos
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30: Av. Peñaloza, Azopardo, Callejón El Sable y Callejón Roca
Reemplazo de postes
• 11 a 14: López y Planes, J. del Campillo, Pasaje Irala y Cochabamba
Reformas en Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Richieri, Arenales, Belgrano y Lugones
Mantenimiento
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 9 a 13: RP1, Callejón Vega, Callejón Pintos hacia el oeste
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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