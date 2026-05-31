El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026, con la ausencia del lateral Nahitan Nández como principal novedad.
Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial
El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026
La nómina tiene como máxima figura a Federico Valverde, quien además será el capitán del equipo. También integran el plantel referentes como Ronald Araújo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.
Entre los convocados aparecen únicamente dos futbolistas del fútbol argentino: Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, y Matías Viña, defensor de River Plate. Muslera, de 39 años, disputará su quinto Mundial con la "Celeste".
La presentación se realizó mediante un video difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), acompañado por la canción “Cielo de un solo color” de No Te Va Gustar, elegida por los hinchas en una votación.
La producción reunió a distintas personalidades de la cultura y el deporte uruguayo y tuvo a Bielsa como protagonista. El entrenador aparece en bicicleta repartiendo diarios con los nombres de los convocados y cierra el clip junto al mensaje: “26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste”.
El Mundial 2026 será la tercera Copa del Mundo de Bielsa como entrenador, tras sus experiencias con Argentina en 2002 y Chile en 2010. Además, el rosarino anunció recientemente que dejará el cargo una vez finalizada la participación de Uruguay en el torneo.
La Celeste integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Debutará el 15 de junio frente al seleccionado saudí en Miami, jugará el 21 ante Cabo Verde en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España en Guadalajara.
La lista de 26 jugadores convocados de Uruguay para el Mundial 2026:
Arqueros
Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
Santiago Mele - Monterrey
Defensores
Ronald Araújo - Barcelona
José María Giménez - Atlético Madrid
Santiago Bueno - Wolverhampton
Sebastián Cáceres - América de México
Mathías Olivera - Napoli
Guillermo Varela - Flamengo
Matías Viña - River Plate (ARG)
Joaquín Piquerez - Palmeiras
Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake
Mediocampistas
Federico Valverde - Real Madrid
Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
Manuel Ugarte - Manchester United
Emiliano Martínez - Palmeiras
Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
Nicolás De La Cruz - Flamengo
Agustín Canobbio - Fluminense
Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
Brian Rodríguez - América de México
Facundo Pellistri - Panathinaikos
Delanteros
Darwin Núñez - Al-Hilal
Federico Viñas - Real Oviedo
Rodrigo Aguirre - Tigres