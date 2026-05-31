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Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026

31 de mayo 2026 · 16:09hs
Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026, con la ausencia del lateral Nahitan Nández como principal novedad.

La nómina tiene como máxima figura a Federico Valverde, quien además será el capitán del equipo. También integran el plantel referentes como Ronald Araújo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

Entre los convocados aparecen únicamente dos futbolistas del fútbol argentino: Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, y Matías Viña, defensor de River Plate. Muslera, de 39 años, disputará su quinto Mundial con la "Celeste".

La presentación se realizó mediante un video difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), acompañado por la canción “Cielo de un solo color” de No Te Va Gustar, elegida por los hinchas en una votación.

La producción reunió a distintas personalidades de la cultura y el deporte uruguayo y tuvo a Bielsa como protagonista. El entrenador aparece en bicicleta repartiendo diarios con los nombres de los convocados y cierra el clip junto al mensaje: “26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste”.

El Mundial 2026 será la tercera Copa del Mundo de Bielsa como entrenador, tras sus experiencias con Argentina en 2002 y Chile en 2010. Además, el rosarino anunció recientemente que dejará el cargo una vez finalizada la participación de Uruguay en el torneo.

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La Celeste integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Debutará el 15 de junio frente al seleccionado saudí en Miami, jugará el 21 ante Cabo Verde en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España en Guadalajara.

La lista de 26 jugadores convocados de Uruguay para el Mundial 2026:

Arqueros

Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre

Santiago Mele - Monterrey

Defensores

Ronald Araújo - Barcelona

José María Giménez - Atlético Madrid

Santiago Bueno - Wolverhampton

Sebastián Cáceres - América de México

Mathías Olivera - Napoli

Guillermo Varela - Flamengo

Matías Viña - River Plate (ARG)

Joaquín Piquerez - Palmeiras

Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

Mediocampistas

Federico Valverde - Real Madrid

Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte - Manchester United

Emiliano Martínez - Palmeiras

Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Nicolás De La Cruz - Flamengo

Agustín Canobbio - Fluminense

Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

Brian Rodríguez - América de México

Facundo Pellistri - Panathinaikos

Delanteros

Darwin Núñez - Al-Hilal

Federico Viñas - Real Oviedo

Rodrigo Aguirre - Tigres

Uruguay Marcelo Bielsa Mundial
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