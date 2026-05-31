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Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Este sábado al amanecer, el propietario de una vivienda en Rincón observó a un ladrón robando en su casa, lo neutralizó y lo entregó a la Policía. Los oficiales de la Comisaría 14ª lo reconocieron como el mismo delincuente que aprehendieron por un robo el lunes 25 de mayo y que la Justicia había dejado en libertad durante la misma semana.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de mayo 2026 · 14:13hs
Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Este fin de semana, el propietario de una vivienda ubicada sobre calle Luis León de los Santos al 1700, en la ciudad de San José del Rincón, escuchó ruidos provenientes del patio y, cuando miró a través de una ventana, observó a un delincuente robando elementos del lavadero.

Cuando dirigió su mirada hacia un tapial medianero, observó un montón de objetos que estaban apoyados sobre el muro y que eran de su propiedad, por lo que dedujo que el ladrón los había dispuesto para sustraerlos. El hombre, de 35 años, salió por una puerta trasera y realizó el arresto civil del delincuente. Luego llamó a la Policía.

Entregado y aprehendido

Minutos después llegaron en un patrullero los oficiales de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, quienes, al ver al ladrón, lo reconocieron de inmediato e identificaron como R. G. R., de 31 años. Este mismo delincuente había sido aprehendido el lunes 25 de mayo cuando robó en otra vivienda de Rincón y recuperó la libertad por orden de la Justicia el jueves 29 de mayo. Sin embargo, el sábado por la mañana volvió a quedar detenido.

Tentativa de robo

Los policías informaron sobre el arresto civil realizado por el propietario de la vivienda y la posterior entrega del delincuente a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, la novedad fue comunicada al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para su revisión médica, identificación y posterior alojamiento en una dependencia policial de la capital provincial. Además, dispuso la formación de causa por el delito de tentativa de robo.

Antecedentes

El mismo delincuente, R. G. R., de 31 años, cuenta con antecedentes por robos y daños ocurridos en la ciudad de San José del Rincón: el 18 de mayo de 2025 por daños, el 1 de julio de 2025 por tentativa de robo y el 29 de marzo de 2026 por encubrimiento de robo. Desde la mañana del sábado, cuando fue aprehendido, no hubo denuncias por nuevos robos ocurridos en Rincón.

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