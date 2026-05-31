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Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji en Sauce Viejo

El hombre era intensamente buscado desde el martes, cuando su automóvil fue hallado abandonado sobre el Puente Oroño. El cuerpo fue encontrado flotando en aguas del río Coronda este domingo en jurisdicción de Sauce Viejo.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de mayo 2026 · 16:01hs
Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji. Río Coronda. Imagen ilustrativa

El cuerpo sin vida de Carlos María Ezpeleta, de 79 años, fue hallado este domingo flotando en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji, en jurisdicción de Sauce Viejo.

El hombre era intensamente buscado desde la madrugada del martes pasado, cuando desapareció de su domicilio en la ciudad de Santa Fe. Horas después, su automóvil, un Peugeot 308 gris, fue encontrado abandonado sobre el Puente Oroño, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

Ezpeleta misterio
Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji

Desde entonces trabajaron en el caso efectivos de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía de Investigaciones (PDI), Prefectura Naval Argentina y personal especializado en rastrillajes.

El hallazgo del cuerpo se produjo este domingo y ahora resta avanzar con las actuaciones judiciales y los peritajes correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

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Ezpeleta cadáver Coronda
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