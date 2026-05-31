Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Mientras Unión sigue sin cobrar de Racing lo de Juan Nardoni, la dirigencia rechazó una oferta por Maizon Rodríguez, al que aún no pudo terminar de pagar

En los últimos días, el defensor Maizon Rodríguez se convirtió en uno de los nombres más calientes del mercado de Unión luego del interés concreto de Botafogo , que presentó una propuesta formal para comprarlo, aunque fue desestimada por ser insuficiente.

La cifra, de manera extraoficial, sería cercana a los 3.000.000 de dólares. Un monto importante en cualquier contexto, pero bajo para las pretensiones del Tate. ¿El motivo? La matemática detrás de la operación. El club posee el 50% de los derechos económicos y todavía mantiene compromisos pendientes con Juventud de Las Piedras por la compra. En consecuencia, el dinero que ingresaría sería considerablemente menor al valor global de la transferencia.

Maizon Rodríguez.jpg Unión rechazó la oferta de Botafogo por Maizon Rodríguez, al que aún no terminó de pagar. Prensa Unión

Unión, contra las cuerdas por algunas deudas

Por eso la dirigencia entendió que desprenderse de uno de los proyectos con mayor potencial del plantel por esa cifra no resultaba conveniente. Sin embargo, el escenario no es tan simple. Del lado del futbolista la posibilidad de emigrar al fútbol brasileño es vista con muy buenos ojos. La chance de dar un salto deportivo y económico genera expectativas y agrega un ingrediente extra a la negociación. Por eso, aunque la primera respuesta fue negativa, las puertas no quedaron cerradas.

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En Unión esperan que Botafogo regrese con una propuesta superadora que permita replantear la situación. Pero igual, como todavía no lo terminó de pagar, todo se hace más complicado. Vale recordar que sigue inhibido por el ecuatoriano José Angulo.

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Mientras tanto, la dirigencia rojiblanca debe convivir con otro problema que condiciona cualquier movimiento: la delicada ingeniería financiera. Que Racing no haya girado nada por Juan Nardoni se volvió el gran problema, porque hace que no se pueda cumplir con todos los compromisos que h-ay.

Diego Díaz UNO Santa Fe | José Busiemi

Por eso el caso Rodríguez quedó atrapado entre dos necesidades. Por un lado, la deportiva, porque Unión considera que todavía puede potenciarse y aumentar su valor de mercado. Por otro, la financiera, porque una venta importante ayudaría a descomprimir varios frentes abiertos. También el Tate está atrasado en los pagos de la opción de Diego Díaz con Sportivo Las Parejas, por lo que el escenario es muy complicado en un momento sensible para empezar a planificar el armado del nuevo plantel.

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A esta altura, Unión necesita que finalmente Racing de Estrasburgo acerque el dinero y que Mateo Del Blanco ejecute la cláusula de rescisión para encontratr alivio en las arcas. O que Belgrano cierre lo de Thiago Cardozo, que es una tratativa larga, porque también hay deudas sobre Agustín Colazo. Se viene una semana clave en lo económico.