Uno Santa Fe | Ovación | Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

El español Rafael Jódar tuvo una de las grandes historias de Roland Garros al dárselo vuelta a su compatriota Pablo Carreño y así llegar a los cuartos de final

31 de mayo 2026 · 16:04hs
Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

El español Rafael Jódar protagonizó una de las grandes historias de Roland Garros al remontar dos sets de desventaja frente a su compatriota Pablo Carreño y clasificarse a los cuartos de final por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

El duelo español enfrentó a dos generaciones en momentos opuestos de sus carreras. Carreño, que había recuperado un gran nivel en París, comenzó mejor y aprovechó su experiencia para adueñarse de los dos primeros parciales. Tras recuperarse de un inicio complicado en el primer set, encadenó cinco juegos consecutivos para imponerse 6-4.

Luego mantuvo el control en la segunda manga, dominando los intercambios desde el fondo de la cancha para repetir el 6-4 y quedar a un paso de la victoria.

Sin embargo, Jódar reaccionó cuando parecía contra las cuerdas. El madrileño elevó su intensidad, comenzó a dominar los puntos largos y aprovechó el desgaste físico de su rival para llevarse el tercer set por un contundente 6-1. La remontada continuó en el cuarto parcial, donde consiguió el quiebre decisivo para cerrar un 6-2 que igualó el encuentro.

En el set definitivo, Jódar mantuvo la iniciativa y logró dos rupturas que le permitieron escaparse en el marcador. Además, Carreño sufrió molestias en el brazo durante los últimos juegos, una situación que condicionó su rendimiento. Finalmente, el joven español selló la remontada con otro 6-2 y alcanzó el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam.

Hay rival en Roland Garros

Su próximo rival será Alexander Zverev, número tres del mundo, que avanzó con autoridad tras derrotar al neerlandés Jesper de Jong por 7-6(3), 6-4 y 6-1.

El alemán, finalista en París en 2024, remontó un inicio adverso en el primer set y luego impuso toda su jerarquía para meterse entre los ocho mejores del torneo, donde buscará frenar la sorprendente irrupción de Jódar.

Roland Garros Rafael Jódar Pablo Carreño
Noticias relacionadas
djokovic avanzo a la tercera ronda en roland garros tras vencer a royer

Djokovic avanzó a la tercera ronda en Roland Garros tras vencer a Royer

tirante logro el unico triunfo en una floja jornada para los argentinos en roland garros

Tirante logró el único triunfo en una floja jornada para los argentinos en Roland Garros

cerundolo le gano a van de zandschulp y se metio en la segunda ronda de roland garros

Cerúndolo le ganó a Van de Zandschulp y se metió en la segunda ronda de Roland Garros

roland garros: triunfos de navone y ugo carabelli para avanzar a la segunda ronda

Roland Garros: triunfos de Navone y Ugo Carabelli para avanzar a la segunda ronda

Lo último

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Último Momento
Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji en Sauce Viejo

Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Ovación
La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación previa al Mundial

La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación previa al Mundial

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newells de Rosario

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newell's de Rosario

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!