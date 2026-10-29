Palermo sorprendió con su deseo para Boca tras la clasificación de Platense: "Quiero que sea campeón de todo"

Platense pasó a la final de la Copa Argentina, Palermo respaldó a Boca y explicó cómo sus títulos podrían abrirle al Calamar una puerta a la Libertadores.

Martín Palermo volvió a dejar en claro su vínculo con Boca después de conseguir la clasificación de Platense a la final de la Copa Argentina. El entrenador del Calamar manifestó que quiere ver al Xeneize campeón en todos los frentes y, más allá de su identificación con el club de sus amores, ese escenario también podría favorecer las aspiraciones internacionales de su equipo.

“Quiero que Boca sea campeón de todo. Está claro. El deseo es que gane todos los frentes que tiene... Primero tiene que llegar a la final de la Copa Argentina y su partido con Banfield, no apresuremos. Quiero que gane la Sudamericana, el Campeonato... ¿la Copa Argentina? Lo veremos cuando toque...”, expresó Palermo en diálogo con TyC Sports.

Las palabras del máximo goleador histórico del Xeneize reflejaron su cariño por la institución en la que construyó buena parte de su trayectoria como futbolista. Sin embargo, el deseo también tiene una explicación deportiva: una combinación de resultados podría permitir que Platense consiga un lugar en la Copa Libertadores 2027.

La combinación que ilusiona a Platense con la Libertadores

Para que eso ocurra, Boca debería consagrarse en la Copa Sudamericana o en el Torneo Clausura y, además, quedarse con la Copa Argentina. En ese escenario, el Calamar podría acceder al certamen continental como subcampeón de la competencia federal.

La situación depende de una combinación específica. Si el Xeneize conquista alguno de los otros títulos y también levanta la Copa Argentina, el segundo puesto de Platense en ese torneo podría adquirir un valor decisivo para sus aspiraciones internacionales.

En cambio, si Boca gana un título y se mantiene entre los primeros lugares de la tabla anual, el cupo liberado podría trasladarse al siguiente equipo que reúna los requisitos de clasificación. Ese mecanismo, de todos modos, no alcanza para garantizarle un lugar al conjunto de Palermo.

Por eso, la posibilidad más concreta para el Calamar estaría ligada a que Boca se imponga en la final de la Copa Argentina y, al mismo tiempo, consiga otro de los campeonatos mencionados. Así, el deseo de Palermo tendría un doble sentido: celebrar los éxitos del club con el que mantiene una relación especial y alimentar la ilusión de Platense de disputar la Libertadores en 2027.