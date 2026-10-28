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Liga Profesional: qué les resta a los equipos con chances de terminar primeros en la anual

Boca y Argentinos Juniors lideran, pero hay varios equipos que sueñan con arrebatarles el título de Campeón de Liga Profesional.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 10:33hs
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Liga Profesional: qué les resta a los equipos con chances de terminar primeros en la anual

La pelea por el título de Campeón de Liga, que se le otorga al primero de la tabla anual, entró en su fase definitoria y hay varios equipos que sueñan con finalizar como líderes.

A falta de dos fechas para que se defina este título, los líderes son Boca y Argentinos Juniors, que tienen 57 puntos cada uno, aunque el "Xeneize" cuenta con una mejor diferencia de gol.

Los otros equipos que se mantienen muy cerca son Rosario Central, que sumó 19 de los últimos 21 puntos posibles y llegó a las 56 unidades, y Vélez, que este domingo goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y alcanzó la línea de los 55 puntos.

A partir de allí aparecen los otros equipos que también podrían consagrarse campeones, pero que dependen de una serie de resultados casi imposibles.

Se trata de Instituto de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza, con 53 puntos cada uno, River con 52 y Gimnasia y Esgrima La Plata con 51.

Estos últimos cuatro equipos están obligados a ganar sus próximos dos partidos y deben esperar que los cuatro de arriba sufran un insólito bajón en cuanto a resultados.

Los rivales de los equipos que quieren ser Campeón de Liga Profesional

Boca:

  • Vs. River (L)
  • Vs. Defensa y Justicia (L)

Argentinos Juniors:

  • Vs. Atlético Tucumán (V)
  • Vs. Huracán (L)

Rosario Central:

  • Vs. Sarmiento (V)
  • Vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)

Vélez:

  • Vs. San Lorenzo (L)
  • Vs. Unión de Santa Fe (V)

Instituto (C):

  • Vs. Estudiantes de La Plata (V)
  • Vs. Newell´s (L)

Independiente Rivadavia de Mendoza:

  • Vs. Banfield (L)
  • Vs. Gimnasia de Mendoza (V)

River:

  • Vs. Boca (V)
  • Vs. Aldosivi (V)

Gimnasia y Esgrima La Plata:

  • Vs. Estudiantes de Río Cuarto (V)
  • Vs. Belgrano de Córdoba (L)

Liga Profesional Boca argentinos
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