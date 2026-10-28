Liga Profesional: qué les resta a los equipos con chances de terminar primeros en la anual

Boca y Argentinos Juniors lideran, pero hay varios equipos que sueñan con arrebatarles el título de Campeón de Liga Profesional.

La pelea por el título de Campeón de Liga , que se le otorga al primero de la tabla anual , entró en su fase definitoria y hay varios equipos que sueñan con finalizar como líderes.

A falta de dos fechas para que se defina este título, los líderes son Boca y Argentinos Juniors , que tienen 57 puntos cada uno , aunque el "Xeneize" cuenta con una mejor diferencia de gol.

Los otros equipos que se mantienen muy cerca son Rosario Central, que sumó 19 de los últimos 21 puntos posibles y llegó a las 56 unidades, y Vélez, que este domingo goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y alcanzó la línea de los 55 puntos.

A partir de allí aparecen los otros equipos que también podrían consagrarse campeones, pero que dependen de una serie de resultados casi imposibles.

Se trata de Instituto de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza, con 53 puntos cada uno, River con 52 y Gimnasia y Esgrima La Plata con 51.

Estos últimos cuatro equipos están obligados a ganar sus próximos dos partidos y deben esperar que los cuatro de arriba sufran un insólito bajón en cuanto a resultados.

Los rivales de los equipos que quieren ser Campeón de Liga Profesional

Boca:

Vs. River (L)

Vs. Defensa y Justicia (L)

Argentinos Juniors:

Vs. Atlético Tucumán (V)

Vs. Huracán (L)

Rosario Central:

Vs. Sarmiento (V)

Vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)

Vélez:

Vs. San Lorenzo (L)

Vs. Unión de Santa Fe (V)

Instituto (C):

Vs. Estudiantes de La Plata (V)

Vs. Newell´s (L)

Independiente Rivadavia de Mendoza:

Vs. Banfield (L)

Vs. Gimnasia de Mendoza (V)

River:

Vs. Boca (V)

Vs. Aldosivi (V)

Gimnasia y Esgrima La Plata: