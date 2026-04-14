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Boca busca afirmarse en la Copa ante Barcelona en una noche especial en La Bombonera

Boca, que viene de ganar en Chile y se prepara para el Superclásico, recibirá a Barcelona FC de Ecuador, desde las 21.30, por la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 07:47hs
Boca busca afirmarse en la Copa ante Barcelona en una noche especial en La Bombonera

El Boca tendrá este martes una nueva prueba en la Copa Libertadores, cuando reciba a Barcelona SC por la segunda fecha del Grupo D, con la intención de sostener el buen arranque y empezar a perfilar su clasificación.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio La Bombonera, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y tendrá a Leonard Mosquera a cargo del VAR. La transmisión será por Fox Sports y Disney+ Premium.

Un debut que ilusiona a Boca

El equipo dirigido por Claudio Úbeda comenzó su camino en el certamen con una valiosa victoria como visitante frente a Universidad Católica por 2-1. Los goles del triunfo fueron convertidos por Leandro Paredes y el paraguayo Adam Bareiro.

Ese resultado le permitió al “Xeneize” dar el primer paso con firmeza en el grupo, y ahora buscará ratificarlo en condición de local, donde históricamente se hace fuerte en el plano internacional.

Un presente irregular en el plano local

En paralelo a la competencia continental, Boca viene de igualar ante Independiente por el Torneo Apertura, en un partido que dejó sensaciones dispares. Sin embargo, el equipo mantiene un invicto de 11 encuentros, aunque con un saldo de cinco victorias y seis empates.

Ese contexto marca cierta irregularidad, pero también una base de solidez que intentará trasladar a la Libertadores.

Barcelona, obligado a reaccionar

El conjunto ecuatoriano llega con la necesidad de sumar tras haber caído 1-0 en su debut como local ante Cruzeiro. Por eso, el equipo que conduce César Farías intentará dar el golpe en Buenos Aires para no complicar sus chances en el grupo.

Además, el partido tendrá un condimento especial: el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera. El delantero, muy identificado con Boca, hoy viste la camiseta de Barcelona y podría ser protagonista de una noche cargada de emociones.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

Barcelona: José Contreras; Luca Sosa, Cristian Báez, Alex Rangel, Bryan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Matías Lugo, Gustavo Vallecilla; Darío Benedetto y Luis Cano.

DT: César Farías.

Boca Barcelona Libertadores
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