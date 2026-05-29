Los Pumas 7´s arrancaron con dos triunfos el Seven de Valladolid

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas 7´s vencieron a Alemania y Uruguay en la primera jornada del Seven de Valladolid por el SVNS Championship

En el primer día de acción en España, Los Pumas 7´s cosecharon dos triunfos al hilo y sellaron su pase a los cuartos de final. En el primer turno vencieron a Alemania por 26-17 y luego a Uruguay por 40-14. Para destacar, Timoteo Silva tuvo su debut con la camiseta argentina. La tercera presentación de los dirigidos por Santiago Gómez Cora está prevista para el sábado 30 de mayo a las 7.39 frente a Nueva Zelanda.

En el debut llegó Alemania, rival al que Los Pumas 7´s no enfrentaban desde Toulouse 2022/23. En el inicio del encuentro, Pedro de Haro no estuvo fino con la salida, situación que aprovechó Alemania para ponerse rápidamente en ventaja (0-5). Rápidamente llegó la reacción de Matteo Graziano que, con posterior conversión de De Haro, recuperó la ventaja para los dirigidos por Santiago Gómez Cora. Minutos más tarde, Marcos Moneta capitalizó una desatención en la defensa rival y, con la conversión de Juan Patricio Batac, estiró la ventaja para Argentina (14-5).

En la última pelota disponible de la primera mitad, cuando parecía que los alemanes acortaban distancias, el referee anuló el try de Makonnen Amekuedi por un hand off mal ejecutado que lastimó a Luciano González, lo que le costó la tarjeta amarilla. Esta situación fue bien aprovechada por el capitán Álvarez Fourcade que dejó las cosas 19-5 al término de la primera mitad. En el complemento, Pedro de Haro sumó su primera conquista del día y la posterior conversión del ingresado Vera Feld dejó las cosas parcialmente 26-5. Los Pumas 7´s movieron el banco y tuvo su bautismo con la camiseta argentina Timoteo Silva, jugador surgido del SIC. Errores en la defensa argentina agrandaron al rival que marcó dos tries al hilo para aportarle suspenso al encuentro, pero no hubo tiempo para más y Los Pumas 7´s se quedaron con el triunfo por 26-17.

Para enfrentar a Alemania, Los Pumas 7´s formaron con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Vera Feld y Timoteo Silva (debut). Matteo Graziano, Marcos Moneta, Santiago Álvarez, Pedro de Haro marcaron los tries, mientras que Pedro de Haro, Juan Patricio Batac y Santiago Vera Feld aportaron las conversiones.

image El seleccionado de juego reducido superó a Alemania y Uruguay, y avanza a cuartos de final.

Argentina se impuso a Los Teros en España

En el último encuentro del día, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Uruguay, que venía de caer en su presentación ante Nueva Zelanda. En la primera posesión que tuvo en el partido, Uruguay aprovechó y facturó rápidamente para ponerse en ventaja. Los Pumas 7´s sufrían la rápida salida de Graziano y Vera Feld que abandonaron temporalmente el campo por un choque en la cabeza entre ambos. Martiniano Arrieta, recién ingresado, se filtró en la defensa rival y en la primera que tuvo marcó try más conversión para igualar el encuentro. Cuando finalizaba el primer tiempo, Luciano González capitalizó un error en el manejo uruguayo para dejar las cosas 12-7.

En el complemento, el recién ingresado Sebastián Dubuc se despachó con un hattrick al hilo que estiró aún más las distancias. Primero con una corrida desde mitad de cancha con una desordenada defensa uruguaya, luego capitalizando una gran maniobra de Álvarez y finalmente marcando tras la habilitación de Vera Feld. Uruguay, en la única que tuvo en el complemento, acortó distancias pero en la última del partido sería Matteo Graziano quién pondría cifras definitivas al encuentro 40-14 (Vera Feld convirtió los cuatro tries del complemento). Con este triunfo los dirigidos por Santiago Gómez Cora sellaron su pase a los cuartos de final.

Ante Uruguay, Los Pumas 7´s salieron a la cancha con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. Marcaron los tries Martiniano Arrieta, Luciano González, Sebastián Dubuc (por tres) y Matteo Graziano; mientras que Martiniano Arrieta y Santiago Vera Feld (por cuatro) sumaron las conversiones.