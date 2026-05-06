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Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

El mundo Boca comenzó a recibir noticias alentadoras a pesar de la caída frente a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores

6 de mayo 2026 · 16:39hs
Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

El mundo Boca comenzó a recibir noticias alentadoras a pesar de la caída frente a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Las alarmas que se encendieron en Guayaquil por el estado físico de Leandro Brey, quien debió abandonar el campo tras un fuerte choque con Byron Castillo, parecen haber quedado atrás.

Buenas noticias para Boca

El joven arquero se sometió a estudios médicos de rigor apenas aterrizó en Buenos Aires. El informe médico descartó una lesión de gravedad, arrojando como diagnóstico un traumatismo en la zona del pubis producto del impacto sufrido en la zona inguinal.

De esta manera, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda mantiene la esperanza de contar con el arquero para el cruce ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. La disponibilidad de Brey quedará sujeta a que baje la inflamación en la zona afectada y a que el futbolista no presente molestias al realizar esfuerzos físicos durante los entrenamientos.

En caso de que el juvenil no llegue en condiciones óptimas, la responsabilidad de los tres palos volverá a recaer sobre Javier García, quien en Ecuador regresó a la actividad oficial tras 786 días de inactividad.

Boca Leandro Brey Ecuador
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