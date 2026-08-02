Paro docente: quiénes adhieren en Santa Fe, cómo impactará la medida en las aulas y qué controles aplicarán Nación y Provincia

Amsafé confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, mientras Sadop no se sumará a la huelga. El Gobierno nacional anunció inspecciones para verificar la prestación mínima del servicio educativo y la Provincia exigirá una declaración jurada obligatoria a todos los docentes de escuelas públicas.

Paro docente: Amsafé confirmó su adhesión al paro nacional del 3 de agosto, mientras Sadop no se sumará a la huelga.

El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto tendrá repercusión en Santa Fe, donde el conflicto docente suma un nuevo capítulo en medio de la tensión salarial entre el Gobierno provincial y los gremios. Mientras Amsafé confirmó su adhesión a la medida de fuerza, Sadop decidió no sumarse al cese de actividades en las escuelas privadas.

En paralelo, tanto el Gobierno nacional como la Provincia anunciaron mecanismos de control para la jornada. La administración de Javier Milei realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo, mientras que el Ministerio de Educación santafesino exigirá a todos los docentes de escuelas públicas completar una declaración jurada obligatoria para registrar si prestaron o no servicios durante el paro.

Amsafé adhiere, Sadop no

En Santa Fe, la medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) contará con la adhesión de Amsafé, por lo que este lunes 3 de agosto habrá paro en las escuelas públicas de la provincia.

En cambio, Sadop Santa Fe, el gremio que representa a los docentes de establecimientos privados, decidió no adherir al cese de actividades. En su lugar, llevará adelante una jornada de protesta con una radio abierta prevista para las 10.30 en la Plaza del Soldado.

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La huelga nacional impulsada por CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, la recomposición del poder adquisitivo de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el envío de mayores recursos nacionales para sostener el sistema educativo.

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Nación realizará controles en las escuelas

Frente a la medida de fuerza, el Gobierno nacional anunció que llevará adelante inspecciones en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, recordaron que la Ley 27.802 de Modernización Laboral considera a la educación como un servicio esencial y establece, en su artículo 101, la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75 % durante una huelga.

A través de un comunicado oficial, la cartera nacional informó que realizará controles muestrales en escuelas de todo el país y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, podrían activarse los mecanismos y sanciones previstos por la legislación vigente.

Sin embargo, desde CTERA señalaron que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 45 suspendió la aplicación del artículo 101, situación que forma parte del debate judicial sobre el alcance de esa normativa.

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Declaración jurada obligatoria en Santa Fe

En paralelo, el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó que todos los agentes del sistema educativo público deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios, independientemente de que adhieran o no al paro.

El formulario estará disponible exclusivamente en el sistema Mi Legajo, dentro del apartado "Relevamientos", opción "Declaración Jurada".

La presentación podrá realizarse entre el 3 y el 5 de agosto. Desde la cartera educativa aclararon que quienes no completen el trámite serán considerados como ausentes sin prestación de servicios.

La obligación alcanza a todo el personal docente de establecimientos de gestión pública, incluso a quienes ese día no tengan actividad por su distribución horaria habitual.

Continúa el conflicto salarial

La medida de fuerza se da en medio de la tensión entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, luego de que Amsafé rechazara la propuesta salarial presentada para el segundo semestre.

Tras ese rechazo, la administración provincial decidió otorgar el incremento por decreto a los trabajadores estatales activos y pasivos.

La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, defendió la decisión y sostuvo que la oferta fue la misma que aceptaron los gremios de la administración central y del sector salud.

Por su parte, Amsafé calificó la decisión como un "atropello", cuestionó que la negociación paritaria haya sido reemplazada por un decreto y ratificó la continuidad del plan de lucha.

Además del paro de este lunes, el gremio anunció nuevas acciones para el 7, 12, 20 y 25 de agosto, y anticipó un "Septiembre Blanco", con radios abiertas, caravanas, movilizaciones, concentraciones y distintas actividades de protesta en toda la provincia.