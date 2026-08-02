Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca busca recuperarse en Rosario ante un urgido Newell's

El Xeneize visitará este domingo a la Lepra por la tercera fecha del Torneo Clausura. Llega golpeado por su rendimiento, aunque con el alivio de haber sellado el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 10:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Boca busca recuperarse en Rosario ante un urgido Newells

Luego de una semana cargada de tensión por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca volverá a enfocarse en el torneo local cuando visite este domingo a Newell's, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Andrés Merlos, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium.

Boca, con el objetivo de levantar en el Clausura

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el ánimo renovado tras eliminar por penales a O'Higgins de Chile y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ahora enfrentará a Recoleta de Paraguay.

Sin embargo, el presente futbolístico del Xeneize continúa generando interrogantes. Más allá de la clasificación internacional, el rendimiento del equipo está lejos de convencer y en su debut en el Clausura sufrió una dura goleada por 3-0 frente a Deportivo Riestra, resultado que lo dejó en los últimos puestos de la Zona A.

Por eso, el compromiso en Rosario aparece como una buena oportunidad para empezar a cambiar la imagen y sumar su primera victoria en el certamen.

Newell's también necesita reaccionar

La Lepra tampoco atraviesa un buen momento. Tras una floja primera parte del año, el conjunto dirigido por Frank Kudelka inició el segundo semestre con una victoria ajustada ante Talleres y una derrota frente a Independiente, por lo que buscará hacerse fuerte como local para volver a prenderse en la pelea.

Probables formaciones

Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido

Partido: Newell's vs. Boca

Competencia: Fecha 3 - Zona A del Torneo Clausura

Hora: 17

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

TV: TNT Sports Premium

Boca Newells Rosario
Noticias relacionadas
sudamericana: asi quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

boca ya tiene rival en los octavos: ¿quien es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

tras el triunfo de boca, paredes puso en duda su continuidad en la seleccion argentina

Tras el triunfo de Boca, Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina

inter miami igualo con columbus en el regreso de messi tras el mundial

Inter Miami igualó con Columbus en el regreso de Messi tras el Mundial

Lo último

Santo Tomé: intentaron matar a un joven a tiros, sobrevivió y permanece grave en terapia intensiva

Santo Tomé: intentaron matar a un joven a tiros, sobrevivió y permanece grave en terapia intensiva

Unión ya piensa en Lanús: Madelón espera por dos regresos para meter mano en el equipo

Unión ya piensa en Lanús: Madelón espera por dos regresos para meter mano en el equipo

La evidente dificultad que muestra Unión para sumar puntos de visitante

La evidente dificultad que muestra Unión para sumar puntos de visitante

Último Momento
Santo Tomé: intentaron matar a un joven a tiros, sobrevivió y permanece grave en terapia intensiva

Santo Tomé: intentaron matar a un joven a tiros, sobrevivió y permanece grave en terapia intensiva

Unión ya piensa en Lanús: Madelón espera por dos regresos para meter mano en el equipo

Unión ya piensa en Lanús: Madelón espera por dos regresos para meter mano en el equipo

La evidente dificultad que muestra Unión para sumar puntos de visitante

La evidente dificultad que muestra Unión para sumar puntos de visitante

Inter Miami igualó con Columbus en el regreso de Messi tras el Mundial

Inter Miami igualó con Columbus en el regreso de Messi tras el Mundial

La cuenta pendiente de Colón: sigue sin hacer pie fuera de Santa Fe

La cuenta pendiente de Colón: sigue sin hacer pie fuera de Santa Fe

Ovación
Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Morón y Los Andes quieren aprovechar la derrota del líder Ferro

Morón y Los Andes quieren aprovechar la derrota del líder Ferro

Boca busca recuperarse en Rosario ante un urgido Newells

Boca busca recuperarse en Rosario ante un urgido Newell's

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal