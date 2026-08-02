Boca busca recuperarse en Rosario ante un urgido Newell's

El Xeneize visitará este domingo a la Lepra por la tercera fecha del Torneo Clausura. Llega golpeado por su rendimiento, aunque con el alivio de haber sellado el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luego de una semana cargada de tensión por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca volverá a enfocarse en el torneo local cuando visite este domingo a Newell's, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Marcelo Bielsa , con arbitraje de Andrés Merlos , mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium .

Boca, con el objetivo de levantar en el Clausura

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el ánimo renovado tras eliminar por penales a O'Higgins de Chile y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ahora enfrentará a Recoleta de Paraguay.

Sin embargo, el presente futbolístico del Xeneize continúa generando interrogantes. Más allá de la clasificación internacional, el rendimiento del equipo está lejos de convencer y en su debut en el Clausura sufrió una dura goleada por 3-0 frente a Deportivo Riestra, resultado que lo dejó en los últimos puestos de la Zona A.

Por eso, el compromiso en Rosario aparece como una buena oportunidad para empezar a cambiar la imagen y sumar su primera victoria en el certamen.

Newell's también necesita reaccionar

La Lepra tampoco atraviesa un buen momento. Tras una floja primera parte del año, el conjunto dirigido por Frank Kudelka inició el segundo semestre con una victoria ajustada ante Talleres y una derrota frente a Independiente, por lo que buscará hacerse fuerte como local para volver a prenderse en la pelea.

Probables formaciones

Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido

Partido: Newell's vs. Boca

Competencia: Fecha 3 - Zona A del Torneo Clausura

Hora: 17

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

TV: TNT Sports Premium