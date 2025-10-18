Boca jugará un partido cargado de emotividad ante Belgrano en La Bombonera Boca recibirá a Belgrano, desde las 18, en La Bombonera, que le rendirá homenaje a su fallecido DT Miguel Ángel Russo. Por Ovación 18 de octubre 2025 · 09:16hs

Boca y Belgrano chocan este sábado en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en la Bombonera. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Xeneize” encara su primer partido en la Bombonera tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Además de una victoria para seguir trepando en la tabla de la zona y en la anual, se espera por una jornada emocionante. Probables formaciones de Boca vs Belgrano Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.