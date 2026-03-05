Unión confirmó que en el partido con Boca, los socios tendrán que pagar un bono

Finalmente, la dirigencia de Unión definió que el domingo 15 de marzo será el día del club, cuando el Tate reciba a Boca. Los socios deberán pagar un bono

Los socios de Unión deberán pagar un bono para el partido ante Boca.

Una vez al año, la dirigencia tiene la chance de instaurar el día del club y cobrar un bono a todos los socios. Y eso es lo que definió la comisión directiva de Unión para el partido ante Boca el domingo 15 de marzo a las 22.

En diálogo con Unión Play, por Aire de Santa Fe 91.1, el tesorero rojiblanco Rodrigo Rosso brindó detalles respecto a la decisión de aplicar el bono para el choque ante el Xeneize.

"Siempre evaluamos el rival, necesitamos que sea fuerte. Hay equipos grandes que no vienen a Santa Fe por el fixture y tampoco tenemos clásico. Buscamos una fecha en que el hincha ya haya cobrado. Los menores de 17 años socios del club ingresan gratis. La idea es darle una mano a la familia", explicó Rosso.

Para luego agregar: "Sabemos que no es una medida simpática, pero se realiza una sola vez al año y dentro de este marco necesitamos oxigenar la tesorería".

Los precios de los bonos

Socios: deberán abonar un bono de $20.000.

No socios: pagarán $80.000 (accediendo a la tribuna).

Socios menores de 17 años: ingresarán sin cargo.