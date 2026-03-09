Boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas más

Boca encara una obra que ampliaría la capacidad de la Bombonera: la primera etapa contempla una nueva bandeja y otras variantes para que más hinchas asistan

Más allá de lo que sucede dentro de la cancha, hay un tema que desde hace años ocupa la agenda de los hinchas de Boca : la ampliación de su estadio. La Bombonera sigue siendo uno de los escenarios más impactantes, pero su capacidad —actualmente para poco más de 57.000 espectadores— deja a miles sin lugar.

El incremento del aforo fue una de las promesas más fuertes de Juan Román Riquelme desde su llegada a la conducción del club, primero como vicepresidente en la gestión de Jorge Amor Ameal y luego como máxima referencia dirigencial.

En estos años se llevaron adelante diferentes mejoras estructurales, principalmente vinculadas a la fachada y los accesos del estadio Alberto J. Armando. Sin embargo, el gran proyecto de ampliación todavía no se concretó. Ahora, según trascendió desde el club, podría haber novedades importantes en el corto plazo.

La idea que se analiza contempla la construcción de una nueva bandeja en el estadio, ubicada por debajo de las tres que actualmente rodean el campo de juego. Ese sector permitiría sumar aproximadamente 6.000 nuevos espectadores.

A la vez, también se proyecta retirar las butacas que hoy ocupan parte del sector K, lo que ayudaría a incrementar aún más el número de asistentes. Con ambas modificaciones, la capacidad total del estadio podría acercarse a los 67.000 lugares.

Estas obras formarían parte de una primera etapa dentro de un plan más amplio de remodelación. En la dirigencia no se animan todavía a establecer fechas exactas, aunque la expectativa es avanzar durante 2026 y aprovechar el parate que se producirá a mitad de año por el Mundial.

Un dato clave es que, en esta fase inicial, no sería necesario que Boca traslade su localía a otro estadio. Antes de iniciar cualquier trabajo, igualmente, el club deberá superar una instancia administrativa fundamental. La institución ya envió la documentación correspondiente a la empresa Ferrosur Roca, ya que parte de la estructura requerirá columnas en el sector cercano a las vías ferroviarias que pasan junto al estadio.

La autorización final dependerá de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo que deberá aprobar el proyecto para que las obras puedan comenzar. Mientras tanto, el sueño de una Bombonera más grande vuelve a tomar impulso entre los hinchas.