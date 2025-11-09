Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

En una Bombonera encendida, el Xeneize y el Millonario protagonizarán uno de los duelos más trascendentes de los últimos años.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2025 · 09:07hs
Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

El Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, será uno de los más determinantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El partido se disputará este domingo desde las 16 en La Bombonera, con televisación de TNT Sports Premium y ESPN Premium, y con Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Boca llega mejor perfilado: ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y lidera la Zona A con 23 puntos, compartiendo la cima con Unión. Si el equipo de Claudio Úbeda gana el Superclásico, asegurará automáticamente su boleto a la fase de grupos de la Libertadores, un torneo al que no accede desde 2023. Sin embargo, una derrota podría complicar mucho su clasificación debido a lo ajustada que está la tabla, en la que apenas le lleva cinco puntos al 12°.

River atraviesa un presente opuesto. Vive su peor racha del año: perdió siete de sus últimos diez partidos y apenas suma 21 puntos en la Zona B, ubicándose sexto. En la tabla anual está tercero —zona de repechaje para Libertadores—, pero una derrota lo dejaría expuesto a ser superado por Argentinos Juniors o Deportivo Riestra. Aun así, la dirigencia respaldó a Marcelo Gallardo y extendió su contrato hasta 2026 en plena crisis deportiva.

El partido también será determinante en la lucha por los playoffs del Clausura y en lo anímico para ambos planteles. Boca llega con un plantel más estabilizado y convocó a Edinson Cavani, que vuelve tras casi dos meses de inactividad, además de figuras como Leandro Paredes, Zeballos y Merentiel. Úbeda contará con 24 concentrados y diversas variantes en ataque y mediocampo, buscando imponerse desde la tenencia y la presión alta en La Bombonera.

River, por su parte, también presentó 24 convocados. Gallardo recupera a dos piezas clave: Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, aunque ninguno tiene presencia garantizada desde el arranque. Driussi vuelve tras una distensión muscular que lo dejó afuera del último partido, mientras que Montiel arrastra un esguince en la rodilla. El “Muñeco” cuenta con pocas variantes ofensivas por la lesión de Facundo Colidio, por lo que dependerá de Borja, Salas, Subiabre y el propio Driussi para buscar respuestas.

El Superclásico se jugará, entonces, con un condimento extra: Boca podría sellar su boleto a la Libertadores y River podría comprometer gravemente su clasificación, algo que no le ocurre desde hace una década. Además, ambos pelean por entrar a los playoffs del Clausura.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Clausura 2025
  • Fecha 15
  • Boca – River
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Héctor Paletta
  • Hora: 16. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Ginzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Boca River Superclásico
Noticias relacionadas
¿como salieron los ultimos 10 superclasicos en la bombonera?

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

Jockey Club de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral 2025 al vencer a Duendes 21 a 19.

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Santa Fe venció a Alto Valle por la segunda fecha del Argentino Juvenil.

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Sportivo Guadalupe se aseguró el primer lugar de la zona 2.

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Lo último

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Último Momento
Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Ovación
Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos