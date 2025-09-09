Bolivia le ganó a Brasil y se metió en el Repechaje

Bolivia venció a Brasil 1-0 y de esta manera el seleccionado boliviano se metió en el Repechaje para la clasificación al Mundial

Bolivia venció a Brasil y se metió en Repechaje.

En la última fecha de las Eliminatorias, Bolivia dio el golpe y se metió en el Repechaje. En el estadio Municipal El Alto, el seleccionado boliviano le ganó 1-0 a la selección de Brasil y eliminó a Venezuela que también peleaba por clasificar al Repechaje.

El autor del único gol del partido fue Miguel Terceros, tras un polémico penal que el árbitro Cristián Garay Reyes cobró con ayuda del VAR. El partido estuvo condicionado por la altura, como así también por la formación que puso en cancha Carlo Ancelotti, utilizando mayoría de suplentes.

El equipo verde pudo “hacer el milagro” con el poderoso Brasil y buscará volver a la máxima cita a la que no acude desde 1994 cuando se jugó en los Estados Unidos.

Cómo se juega el Repechaje

El Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un cambio significativo en el formato de clasificación, con la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones. Uno de los aspectos más esperados de este nuevo proceso es el repechaje intercontinental, que otorgará las últimas dos plazas disponibles para la Copa del Mundo.

El Repechaje intercontinental es un mini-torneo donde equipos de distintas confederaciones compiten por los últimos dos cupos. En esta fase, selecciones que no lograron clasificar directamente a través de sus torneos tendrán una última oportunidad.

Este Repechaje será clave para selecciones de confederaciones con menos cupos directos, como Oceanía, África y Asia, así como para aquellos equipos sudamericanos y centroamericanos que queden en la zona de repesca.

Embed - Bolivia 1 - 0 Brasil | Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026 | Fecha 18

Participantes del Repechaje

Contará con seis selecciones, distribuidas de la siguiente manera:

CONMEBOL (Sudamérica): 1 plaza

CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe): 2 plazas (una reservada para un anfitrión si es necesario)

AFC (Asia): 1 plaza

CAF (África): 1 plaza

OFC (Oceanía): 1 plaza

Cómo se disputa el Repechaje

Dos semifinales: Enfrentamientos entre los cuatro equipos con el ranking FIFA más bajo.

Dos finales: Los ganadores de las semifinales se enfrentarán a los dos equipos mejor posicionados en el ranking FIFA.

Los ganadores de las finales obtendrán los dos cupos al Mundial 2026.

Este formato asegura que el repechaje sea altamente competitivo, con partidos de eliminación directa donde cada equipo debe jugar al máximo nivel. El repechaje intercontinental se disputará en marzo de 2026, pocos meses antes del inicio del Mundial y será en México.