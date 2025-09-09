Venezuela perdió con Colombia y se quedó afuera del Mundial

La Vinotinto lo ganaba, pero el conjunto cafetero se impuso y lo dio vuelta con un abultado 6-3 en el marcador, que terminó con el sueño mundialista del equipo de Bocha Batista.

El sueño mundialista de Venezuela llegó a su fin en una noche fatídica. La selección dirigida por Fernando “Bocha” Batista cayó por 6-3 frente a Colombia, en un duelo cargado de emociones que marcó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El equipo vinotinto comenzó dando el golpe y sorprendió al ponerse en ventaja, pero el poder ofensivo cafetero terminó siendo determinante. Luis Suárez fue la gran figura del partido con cuatro conquistas que inclinaron la balanza. Colombia, incluso estando en desventaja en dos ocasiones, mostró carácter y contundencia para revertir el marcador y desatar la goleada.

Venezuela, sin la chance de hacer historia

Más allá de la derrota, Venezuela mantenía una mínima ilusión de clasificarse al repechaje: dependía de que Brasil superara a Bolivia en la altura de La Paz. Pero el conjunto boliviano resistió, se impuso y aseguró el séptimo puesto de la tabla, dejando a los de Batista sin posibilidades.

De esta manera, la Vinotinto cerró su participación con un sabor amargo, viendo esfumarse otra oportunidad histórica de llegar por primera vez a una Copa del Mundo.