Uno Santa Fe | Ovación | Venezuela

Venezuela perdió con Colombia y se quedó afuera del Mundial

La Vinotinto lo ganaba, pero el conjunto cafetero se impuso y lo dio vuelta con un abultado 6-3 en el marcador, que terminó con el sueño mundialista del equipo de Bocha Batista.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 22:58hs
Venezuela perdió con Colombia y se quedó afuera del Mundial

El sueño mundialista de Venezuela llegó a su fin en una noche fatídica. La selección dirigida por Fernando “Bocha” Batista cayó por 6-3 frente a Colombia, en un duelo cargado de emociones que marcó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El equipo vinotinto comenzó dando el golpe y sorprendió al ponerse en ventaja, pero el poder ofensivo cafetero terminó siendo determinante. Luis Suárez fue la gran figura del partido con cuatro conquistas que inclinaron la balanza. Colombia, incluso estando en desventaja en dos ocasiones, mostró carácter y contundencia para revertir el marcador y desatar la goleada.

Venezuela, sin la chance de hacer historia

Más allá de la derrota, Venezuela mantenía una mínima ilusión de clasificarse al repechaje: dependía de que Brasil superara a Bolivia en la altura de La Paz. Pero el conjunto boliviano resistió, se impuso y aseguró el séptimo puesto de la tabla, dejando a los de Batista sin posibilidades.

De esta manera, la Vinotinto cerró su participación con un sabor amargo, viendo esfumarse otra oportunidad histórica de llegar por primera vez a una Copa del Mundo.

Venezuela Colombia Mundial
Noticias relacionadas
la sorpresiva racha que buscara romper lionel messi ante venezuela

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

scaloni ajusta piezas: la seleccion define su mediocampo para recibir a venezuela

Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

scaloni: del analisis sobre venezuela a la situacion de rodrigo de paul

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

el posible ultimo baile de lionel messi en buenos aires: como fue su paso por argentina

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

Lo último

Scaloni tras la derrota en Ecuador: El equipo siempre intenta y da la cara

Scaloni tras la derrota en Ecuador: "El equipo siempre intenta y da la cara"

Chile y Uruguay se despidieron con un empate sin goles en Santiago

Chile y Uruguay se despidieron con un empate sin goles en Santiago

Paraguay cerró las Eliminatorias con triunfo ante Perú

Paraguay cerró las Eliminatorias con triunfo ante Perú

Último Momento
Scaloni tras la derrota en Ecuador: El equipo siempre intenta y da la cara

Scaloni tras la derrota en Ecuador: "El equipo siempre intenta y da la cara"

Chile y Uruguay se despidieron con un empate sin goles en Santiago

Chile y Uruguay se despidieron con un empate sin goles en Santiago

Paraguay cerró las Eliminatorias con triunfo ante Perú

Paraguay cerró las Eliminatorias con triunfo ante Perú

Dibu Martínez, crítico con el arbitraje y enfocado en la Finalissima

Dibu Martínez, crítico con el arbitraje y enfocado en la Finalissima

Venezuela perdió con Colombia y se quedó afuera del Mundial

Venezuela perdió con Colombia y se quedó afuera del Mundial

Ovación
Bolivia le ganó a Brasil y se metió en el Repechaje

Bolivia le ganó a Brasil y se metió en el Repechaje

La Scalonetta, con la mira puesta en el Mundial 2026

La Scalonetta, con la mira puesta en el Mundial 2026

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y ¿se perdería el debut del Mundial?

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y ¿se perdería el debut del Mundial?

Venezuela perdió con Colombia y se quedó afuera del Mundial

Venezuela perdió con Colombia y se quedó afuera del Mundial

Dibu Martínez, crítico con el arbitraje y enfocado en la Finalissima

Dibu Martínez, crítico con el arbitraje y enfocado en la Finalissima

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional