Dibu Martínez, crítico con el arbitraje y enfocado en la Finalissima

El arquero de la Albiceleste habló tras la caída a manos de Ecuador, poniendo el foco en el cuestionable penal que le dio el triunfo a la Tri y apuntó al duelo ante España para llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

9 de septiembre 2025 · 23:01hs
La Selección Argentina cerró las Eliminatorias con una derrota en Guayaquil frente a Ecuador, en un partido condicionado por un polémico penal que abrió el marcador para la Tri. Emiliano “Dibu” Martínez, una de las voces más escuchadas del plantel, no dudó en cuestionar el desempeño arbitral y dejó en claro su ilusión por lo que viene.

El arquero marplatense, que terminó portando la cinta de capitán tras la expulsión de Nicolás Otamendi y la salida de Rodrigo De Paul, se mostró contrariado por las decisiones del juez Wilmar Roldán. “La sensación es amarga porque hicimos una Eliminatoria excelente. Clasificamos hace rato, ganando casi todos los partidos. Pero el penal fue injusto, es una jugada dividida con Tagliafico y termina cambiando el rumbo del partido. Afuera siempre los referís nos complican un poco más”, expresó el ganador del Guante de Oro.

Dibu Martínez, con la mira en la Finalissima

Más allá del malestar por la caída, Martínez ya piensa en el próximo desafío: la Finalissima frente a España, que la Albiceleste afrontará como parte de la preparación para el Mundial 2026. “Ese tipo de partidos motivan, queremos llegar con el mejor nivel a la Copa del Mundo”, remarcó.

Argentina se despide de las Eliminatorias con el boleto al Mundial asegurado desde hace varias fechas, pero con la mente puesta en seguir afinando detalles en compromisos de jerarquía internacional.

