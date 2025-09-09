Paraguay cerró las Eliminatorias con triunfo ante Perú

Con un gol de Matías Galarza, la Albirroja, clasificada antes de jugar, se quedó con la victoria por 1-0 ante la Bicolor, ya eliminada del Mundial.

La Selección de Paraguay despidió las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una sonrisa. En Lima, la Albirroja derrotó 1-0 a Perú gracias a un tanto de Matías Galarza y cerró su participación con tres puntos que refuerzan el optimismo de cara al futuro.

El equipo de Gustavo Alfaro ya había asegurado su clasificación antes de este último compromiso, pero igualmente salió a buscar la victoria y la encontró en la segunda mitad.

Paraguay, con el sello de un jugador de River

El mediocampista de River controló de pecho dentro del área un envío desde la derecha y definió con un zurdazo inatajable para Pedro Gallese.

Para Perú, que llegó eliminado a este encuentro, la derrota solo confirmó el final de un ciclo sin chances de llegar a la Copa del Mundo. En contraste, Paraguay concluye las Eliminatorias con buenas sensaciones y con la mente puesta en su preparación para la cita mundialista de 2026.