Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

El defensor cortó una ocasión manifiesta de gol y recibió la roja, y se perderá el debut en el Mundial.

9 de septiembre 2025 · 21:42hs
Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una noticia amarga: Nicolás Otamendi, símbolo de la defensa albiceleste, vio la tarjeta roja por primera vez en sus 128 presentaciones con la camiseta nacional. La sanción lo marginará del estreno mundialista, un golpe inesperado en el epílogo de su recorrido clasificatorio.

El defensor de 37 años vivió un momento inédito a la media hora del primer tiempo, en Guayaquil, cuando tras una pelota larga para Enner Valencia cometió una infracción determinante. Con Leonardo Balerdi fuera de posición, el delantero ecuatoriano quedó perfilado para el mano a mano con Emiliano Martínez, y Otamendi, en un intento desesperado por cortar la jugada, lo derribó al borde del área. El colombiano Wilmar Roldán no dudó: expulsión directa y tiro libre para el local.

Una baja que pega fuerte en Argentina

Otamendi, que había ingresado al campo con la cinta de capitán en reemplazo del ausente Lionel Messi, abandonó la cancha con gestos de frustración y bronca. Scaloni lo había elogiado en la previa, destacando que merecía la capitanía por su trayectoria, mientras que Rodrigo De Paul lo había homenajeado en redes sociales antes del encuentro. Sin embargo, la despedida de las Eliminatorias quedó marcada por la infortuna roja.

De acuerdo al reglamento de la FIFA, la sanción se traslada al próximo compromiso oficial de la misma competencia, lo que implica que el experimentado zaguero no podrá estar en el debut de Argentina en la Copa del Mundo. Solo una eventual amnistía podría modificar ese panorama, aunque no suele ser habitual.

Así, un jugador que construyó una carrera intachable en la Selección, y que formó parte de las conquistas más recientes de la Albiceleste, vio opacada su última función eliminatoria por una jugada que lo privará de decir presente en el arranque del Mundial.

