Chile y Uruguay se despidieron con un empate sin goles en Santiago

Chile, afuera del Mundial 2026 hace varias fechas, y la Uruguay de Marcelo Bielsa, con ticket picado a la Copa del Mundo, igualaron 0-0 en un chato partido disputado en el estadio Nacional.

En el último capítulo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Chile y Uruguay firmaron un opaco 0-0 en el estadio Nacional de Santiago.

El resultado no alteró los destinos ya definidos de ambos: la Roja quedó eliminada hace varias jornadas y la Celeste de Marcelo Bielsa jugará la próxima Copa del Mundo.

Un encuentro muy chato y aburrido en Santiago

El encuentro estuvo lejos de las expectativas y ofreció pocas emociones. La gran figura terminó siendo el arquero uruguayo Santiago Mele, quien con un par de intervenciones evitó que los locales pudieran quebrar el marcador.

Con el pasaje en mano, Uruguay ya comienza a planificar su preparación hacia la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Del otro lado, Chile atraviesa un momento de reconstrucción bajo la conducción interina de Nicolás Córdova, que buscará darle un nuevo aire al plantel en los próximos compromisos internacionales.