Scaloni tras la derrota en Ecuador: "El equipo siempre intenta y da la cara"

El entrenador Lionel Scaloni se refirió a la derrota de la Argentina ante Ecuador y a lo que viene de cara al Mundial 202

Lionel Scaloni habló luego del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que la Selección Argentina cayó frente a Ecuador en Guayaquil. El entrenador valoró la entrega de sus futbolistas, analizó el desarrollo del partido y se refirió a la ausencia de Lionel Messi.

“El rival también juega, y cuando lo hace bien te obliga a sufrir. A pesar de eso, siempre estuvimos en partido”, comenzó el DT, reconociendo la dificultad que planteó la Tri. Scaloni explicó que la expulsión condicionó el trámite: “En el segundo tiempo salimos con el temor de quedarnos con otro menos y eso nos desvirtuó un poco”.

Más allá de la derrota, el entrenador destacó la actitud del equipo: “Siempre intenta y da la cara. En el complemento creo que fuimos superiores y podríamos haber hecho algo más, aunque no se dio. Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no toca”.

Mastantuono, y lo que viene para la Selección

Consultado por Franco Mastantuono, que usó la camiseta número 10 ante la ausencia de Thiago Almada, Scaloni elogió al juvenil: “Entró muy bien, siempre busca y tiene mucha personalidad. Tenemos un plantel con varios chicos que pueden demostrar”.

Por último, dejó un mensaje sobre lo que viene: “Nuestra meta es seguir confiando en lo que nos trajo hasta acá. Ecuador tiene un gran equipo y lo demostró. Ojalá puedan darle alegrías a su gente. En cuanto a Leo (Messi), preferimos no arriesgarlo, lo más importante es que esté bien”.

Con la clasificación al Mundial ya asegurada, el técnico y sus jugadores ahora ponen la mirada en la preparación para el gran desafío de 2026.