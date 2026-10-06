Bombazo de Cristiano Ronaldo en Portugal: su verdad tras abandonar la concentración

El portugués Cristiano Ronaldo descartó retirarse tras su abrupta salida de la concentración de la Selección de Portugal y culpó al entrenador y a la Federación

El portugués Cristiano Ronaldo descartó retirarse definitivamente tras su abrupta salida de la concentración de la Selección de Portugal y culpó al entrenador Jorge Jesús y a la Federación por no cumplir su palabra para con él.

A través de una carta detallada, el capitán portugués explicó las circunstancias que lo llevaron a abandonar el equipo, señalando una pérdida de confianza hacia el seleccionador nacional. Según relató el delantero, tras el Mundial de 2026 contempló su retiro de la selección, pero la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y el nuevo entrenador le pidieron continuar.

Ambas partes acordaron un plan de dosificación de minutos, sin embargo, durante el partido ante Noruega, el cuerpo técnico rompió el acuerdo al pedirle que calentara para jugar 30 minutos y finalmente no darle ingreso.

Posteriormente, Ronaldo acordó con el entrenador que este aclararía lo sucedido ante la prensa y, según el jugador, se redactó un documento conjunto donde el técnico admitiría el error de haberlo hecho calentar sin jugar.

No obstante, durante la rueda de prensa, el seleccionador mostró una actitud distanciada y agresiva que no reflejó lo pactado en privado. Ante esta ruptura del acuerdo, Ronaldo decidió abandonar la concentración y en su escrito le pidió disculpas a sus compañeros y a la hinchada portuguesa, por lo que asumió la responsabilidad total por sus actos.

OFFICIAL! CRISTIANO RONALDO STATEMENT: “This is the truth on what has happened with Jorge Jesus”.



As I promised, I decided to recount, in the first person and directly, the circumstances surrounding the last training camp of the National Team.



After the 2026 World Cup I… pic.twitter.com/jEiwrvfaVw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Ronaldo aceptó que debe ser sancionado por la FPF y subrayó que su condición de capitán constituye un factor agravante y que las normas deben aplicarse por igual a todos. Pese al conflicto, el delantero descartó retirarse definitivamente y prometió que habrá partidos de despedida y, además, aseguró que, tras cumplir la sanción correspondiente, estará disponible para volver a competir con la selección si mantiene un buen estado físico.