El empate sin goles ante Morón dejó a Colón obligado a ganar en el Nuevo Francisco Urbano, pero la confianza de sus referentes, la solidez defensiva y el antecedente ante Ciudad de Bolívar alimentan la ilusión de conseguir la clasificación.

Colón no consiguió sacar ventaja en el Brigadier López y ahora tendrá que ir a buscar la clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional en una cancha complicada. El 0-0 ante Deportivo Morón dejó la serie abierta, aunque con un escenario que favorece al Gallito, que cuenta con ventaja deportiva y avanzará de ronda si vuelve a producirse un empate. La revancha se disputará este viernes, a las 21, en el Nuevo Francisco Urbano.

El panorama no es sencillo. Las estadísticas como visitante no representan precisamente un respaldo para el equipo de Iván Delfino, mientras que Morón construyó buena parte de su fortaleza a partir de sus actuaciones como local. Sin embargo, Colón tiene motivos futbolísticos y argumentos anímicos para sostener la ilusión de dar el golpe y regresar a Santa Fe con el pasaje a la próxima instancia.

Uno de los principales respaldos está en la confianza que transmitieron el entrenador y los referentes del plantel después del primer enfrentamiento. Tanto Delfino como Federico Lértora y Federico Rasmussen dejaron en claro que el equipo viajará con la convicción de conseguir un triunfo. No se trata solamente de un discurso para levantar el ánimo: el Sabalero sabe que tiene experiencia, jerarquía individual y futbolistas acostumbrados a afrontar partidos de máxima exigencia.

La solidez defensiva, una de las grandes fortalezas de Colón

Si hay un aspecto que Colón puede exhibir como una de sus principales virtudes en este tramo de la temporada es su funcionamiento defensivo. Los números respaldan esa afirmación: en sus últimos ocho partidos solamente recibió dos goles, ambos en el mismo encuentro, el empate 2-2 frente a Almirante Brown en el Brigadier López.

Es una estadística que refleja el trabajo realizado por Delfino y la capacidad del equipo para sostenerse desde el orden, la concentración y la firmeza en el fondo. En una serie eliminatoria, donde cualquier error puede resultar determinante, esa característica adquiere todavía mayor relevancia.

UNO Santa Fe/José Busiemi.

Del otro lado estará un Morón que tampoco llega con un cierre de campeonato demasiado convincente, aunque consiguió en Santa Fe exactamente lo que buscaba: mantener su arco en cero y trasladar la definición a su estadio, con la ventaja deportiva de su lado.

Por eso, Colón deberá sostener su fortaleza defensiva, pero también encontrar soluciones en ataque. No le alcanzará con proteger su arco: necesitará convertir para llevarse una victoria que le permita continuar en carrera.

La cuenta pendiente de Colón: recuperar la contundencia ofensiva

La falta de eficacia es uno de los aspectos que más preocupan en el conjunto santafesino. Ante Midland, en la instancia anterior, consiguió avanzar gracias a un gol de un defensor como Federico Rasmussen. Frente a Morón, en cambio, volvió a quedarse sin festejos, pese a jugar en condición de local.

La situación de Alan Bonansea también representa un tema para seguir de cerca. El delantero arrastra una prolongada sequía goleadora y todavía no logra recuperar la eficacia que necesita el equipo en un puesto determinante. De todas maneras, su continuidad entre los titulares aparece como una posibilidad concreta, teniendo en cuenta el bajo nivel de Leandro Garate y la falta de experiencia de Jerónimo Buosi.

Colón necesita que sus hombres de ataque puedan dar un paso adelante. La jerarquía de sus mediocampistas, la capacidad para generar situaciones y el peso de sus delanteros deberán traducirse en situaciones concretas y, fundamentalmente, en goles.

Un antecedente que alimenta la ilusión de Colón

Más allá de las estadísticas adversas fuera de Santa Fe, hay un resultado reciente al que Colón puede aferrarse para construir su ilusión: el triunfo por 2-0 frente a Ciudad de Bolívar, en condición de visitante, ante un rival directo en la lucha por los primeros puestos.

Aquella presentación demostró que el equipo de Delfino puede responder lejos del Brigadier López, imponerse en un escenario exigente y conseguir un resultado de peso. Es, precisamente, el rendimiento que necesitará reproducir ante Morón para revertir una serie que, por ahora, no tiene dueño.

LEER MÁS: Lértora, tras el empate de Colón ante Morón: "Vamos a ir con personalidad y con la intención de ganar"

El desafío será encontrar el equilibrio entre la seguridad defensiva que viene mostrando y la agresividad ofensiva que le está faltando. Colón no puede permitirse regalar espacios, pero tampoco quedar condicionado por el temor a recibir un gol que complique todavía más sus posibilidades.

Colón tiene con qué ir por la clasificación

La ventaja deportiva favorece a Morón y el empate sin goles de la ida dejó al Sabalero sin margen para especular. La obligación de ganar está planteada y el viernes tendrá que demostrar que está preparado para afrontar ese desafío.

Sin embargo, Colón sigue en carrera y tiene argumentos para ilusionarse. Cuenta con un entrenador que conoce este tipo de instancias, referentes con experiencia, una defensa que atraviesa un muy buen momento y el antecedente inmediato de una victoria convincente como visitante.

LEER MÁS: José Alonso, presidente de Colón, cuestionó con dureza a Morón: "No jugó a nada"

Ahora deberá transformar esa confianza en una actuación a la altura de lo que exige la instancia. Porque la solidez defensiva puede mantenerlo con vida, pero será la contundencia la que determine si puede dar el paso que le falta.

El Sabalero sabe que no tiene otra alternativa que ganar. Y aunque el escenario no sea el más favorable, la clasificación a las semifinales del Reducido todavía es un objetivo posible.