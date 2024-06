Braian Fernández y el gesto de los jugadores de Boca: "Es una caricia al alma"

"Me estoy sintiendo bien. Casi el plantel entero de Boca me vino a abrazar a preguntarme cómo estaba, a decirme que me ven bien corriendo. Para mí eso es una caricia al alma, me dan ganas de que sea un nuevo entrenamiento para estar con los chicos. Es lindo saber que te quieren", declaró a TyC Sports el delantero, que también se llevó de regalo una camiseta de Pol Fernández y un short de Edinson Cavani, quien le dijo que lo espera en el predio de Ezeiza para cuando quiera ir a tomar unos mates".