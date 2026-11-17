El delantero de Real Madrid fue la figura del encuentro y la Verdeamarella despidió el año con una mejor imagen tras la derrota ante Japón

La Selección de Brasil cerró el 2026 con una contundente victoria por 7-0 ante Singapur, en el último amistoso del año. Con Vinícius Júnior como gran figura, autor de tres tantos en el primer tiempo, la Verdeamarela consiguió un resultado que le permitió dejar atrás la derrota frente a Japón y despedir la temporada con una mejor imagen.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador a los nueve minutos y volvió a convertir a los 15 y 21 para completar su hat-trick en apenas un cuarto de hora. De esta manera, volvió a ser determinante para su seleccionado, tal como había ocurrido ante Japón, cuando marcó los dos goles brasileños en la derrota por 3-2.

La superioridad del conjunto sudamericano continuó durante la primera mitad. A los 31 minutos, Endrick amplió la diferencia y estableció el 4-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.En el complemento, Brasil mantuvo el dominio y sumó otros tres goles. Estevao marcó a los 51 minutos, Rayan hizo lo propio a los 65 y Raoul Suhaimi, en contra, selló el resultado definitivo a los 74.

El equipo brasileño no tuvo en el banco a Carlo Ancelotti, tras haber sido expulsado en el encuentro anterior ante Japón. Con esta goleada, la Canarinha puso punto final a su actividad en 2026 y ahora tendrá por delante el desafío de preparar los próximos compromisos internacionales, con la mira puesta en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028.