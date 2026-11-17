La dirigencia rojinegra confirmó el bono de 10.000 pesos que tendrán que pagar para ingresar al estadio el sábado cuando el Sabalero reciba a Deportivo Morón

Los socios y no socios de Colón tendrán que pagar un bono.

Este martes, a través de sus redes sociales, la dirigencia de Colón terminó confirmando que socios y no socios tendrán que pagar un bono de 10.000 pesos para ingresar el sábado al estadio.

Para el próximo partido frente a Deportivo Morón, todos los socios deberán abonar un bono contribución de $10.000 para ingresar al estadio. Los no socios deberán pagar el valor de la entrada correspondiente al sector elegido, más el bono contribución de $10.000.

Por su parte, los menores de 12 años y los jubilados mayores de 65 seguirán ingresando gratuitamente como invitados.

Sostener el club todos los días, cumplir con nuestros compromisos y seguir construyendo el Colón que todos queremos es el campeonato que jugamos afuera de la cancha. Y también lo queremos ganar.

Sigamos todos juntos cuidando a Colón.