Leandro Villarruel, director deportivo de Deportivo Morón, habló con Dame Gol por UNO 106.3, y anticipó el cruce de cuartos de final del Reducido.

El enfrentamiento entre Colón y Deportivo Morón empieza a tomar temperatura. En la previa del partido de ida de los cuartos de final del Reducido, que se disputará este sábado a las 17.30 en el estadio Brigadier López, Leandro Villarruel, director deportivo del conjunto bonaerense, dialogó con Dame Gol por UNO 106.3, La Red Santa Fe, y dejó varias definiciones sobre el desafío que tendrá su equipo frente al Sabalero.

Una de las cuestiones que el dirigente puso sobre la mesa fue la responsabilidad que representa esta instancia para ambos clubes. En sintonía con lo que había expresado anteriormente, Villarruel volvió a señalar que, por historia y dimensión institucional, Colón debe asumir el protagonismo, aunque remarcó que dentro del campo de juego las diferencias se equiparan.

"Creo que la responsabilidad por historia es de Colón de Santa Fe. Por títulos, por cantidad de socios, por cantidad de años en Primera División, me parece que la responsabilidad es de Colón. Pero adentro de la cancha después son 11 contra 11 y se va a hacer parejo", sostuvo.

El director deportivo de Morón también advirtió que el Colón que enfrentarán ahora es distinto al que se cruzaron durante la fase regular, cuando el Gallito se impuso en los dos partidos. Para Villarruel, el equipo de Iván Delfino encontró una estructura más sólida y llega fortalecido por sus últimas actuaciones.

«He visto los últimos partidos y no me parece que se parezca al equipo con el que nosotros nos enfrentamos tanto en la primera rueda como en la segunda. Han cambiado algunos nombres. El ingreso de Giménez que está haciendo buenos partidos, el doble cinco de Lértora y Toledo que está funcionando muy bien y, ni hablar, de Nacho Lago. Me parece que el equipo encontró un funcionamiento diferente», analizó.

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Por eso, espera una serie exigente y con características distintas a los antecedentes de la temporada. "Creo que van a ser partidos diferentes. Lo que ha pasado durante el año ya pasó y que hayamos ganado en las dos canchas no creo que tenga mucho que ver. Es una instancia decisiva y va a ser una serie tan dura, tan pareja. Me parece que va a ser una linda llave", agregó.

Morón llega con confianza ante Colón y apuesta a la continuidad

Villarruel también explicó que el conjunto dirigido por Walter Otta recuperó algunas de las buenas sensaciones futbolísticas que había mostrado durante distintos pasajes del campeonato. Si bien reconoció que al equipo le costó la recta final, consideró que los últimos dos encuentros le permitieron recuperar confianza de cara al Reducido.

"Desde hace unos años es una política que ha estipulado el club y que los entrenadores que han venido lo han intentado con mayor o menor suerte. En el caso de Walter ha salido muy bien estos últimos dos años. La verdad que el equipo siempre intentó jugar", explicó.

En ese sentido, destacó especialmente la decisión institucional de sostener al entrenador incluso cuando los resultados no acompañaban al comienzo de la temporada pasada. Otta llegó en diciembre de 2024 y, cuando Morón estaba fuera de los puestos de Reducido, la dirigencia decidió ofrecerle la renovación.

UNO Santa Fe | José Busiemi

"Decidimos hacer una apuesta y ofrecerle la renovación del contrato, convencidos del proyecto y de lo que veíamos en la semana. Ha salido bien porque el año pasado terminamos perdiendo en semifinales allá en Madryn y este año otra vez volvimos a competir. Quedó demostrado, por lo menos para nosotros, que los proyectos a largo plazo pagan", afirmó.

El dirigente también describió el crecimiento institucional del Gallito, al que definió como un club popular, con un fuerte arraigo en su comunidad y uno de los marcos de público más importantes de la categoría. Además, destacó el desarrollo de las divisiones inferiores y las distintas actividades deportivas que se realizan en la institución.

La logística de Morón para visitar a Colón

En cuanto a la organización del viaje, Villarruel adelantó que Morón repetirá el esquema que utilizó en su anterior visita a Santa Fe. El plantel entrenará el viernes por la mañana y luego viajará en micro hacia Paraná, donde permanecerá alojado hasta el día del partido.

"Vamos a tener la misma logística que tuvimos cuando fuimos hace poquito. Entrenamos, salimos en micro para Paraná, donde nos alojamos, y después el día del partido nos vamos para el estadio. A la vuelta pararemos a cenar y ya volveremos directamente para el club", detalló.

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Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de contar con público visitante, aclaró que no maneja esa cuestión, aunque consideró que será difícil que se concrete debido a la expectativa que genera el cruce en ambas ciudades y a la prioridad que tendrán los socios locales.

Finalmente, Villarruel dejó un deseo para los 180 minutos que tendrá la eliminatoria: "Ojalá que sea una linda llave, que hablemos de fútbol solamente y que gane el que esté mejor en los dos partidos".