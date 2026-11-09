Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto viene de quedar decimotercero en el GP de Brasil y acumula seis fechas sin sumar puntos.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá su próximo desafío en el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará dejar atrás su mal momento en la Fórmula 1 ya que acumula seis fechas sin sumar puntos.

La mala racha para Colapinto comenzó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde provocó un triple abandono (incluido el suyo) en un relanzamiento, y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El próximo desafío para el argentino en la Fórmula 1 será superando mediados de noviembre, entre el 19 y el 22, cuando diga presente en el Gran Premio de Las Vegas.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas y cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.

La de este año será la tercera participación para Colapinto en Las Vegas, ya que dijo presente allí en las ediciones de 2024 y 2025 y todavía no logró sumar puntos.

En 2024 vivió uno de sus momentos más duros en la categoría, cuando protagonizó un fuerte choque durante la clasificación mientras intentaba meterse en la Q3, y el año pasado finalizó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.

En lo que respecta a la presente edición, la actividad en el GP de Las Vegas comenzará el jueves 19 con la primera práctica libre a las 21:30, mientras que la segunda será a la una de la madrugada del viernes. Ese mismo día será la tercera sesión de entrenamientos, a las 21:30, y a la una de la madrugada del sábado se disputará la clasificación.

Finalmente, la acción en Las Vegas concluirá el domingo con la carrera, que está programada para la una de la madrugada.

El cronograma y horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre:

Práctica libre 1: 9:30 PM

Viernes 20 de noviembre:

Práctica libre 2: 1 AM

Práctica libre 3: 9:30 PM

Sábado 21 de noviembre:

Clasificación: 1 AM

Domingo 22 de noviembre: