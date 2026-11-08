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Franco Colapinto quiere cambiar la historia en el GP de Brasil de F1

Franco Colapinto largará, desde las 14, decimoquinto en el GP de Brasil de F1, tras una clasificación con dificultades en Alpine. Se podrá seguir por Fox Sports

8 de noviembre 2026 · 09:31hs
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Franco Colapinto quiere cambiar la historia en el GP de Brasil de F1

La tormenta no le dio tregua el sábado y tampoco promete hacerlo este domingo. Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con una misión clara: dejar atrás una clasificación adversa y encontrar en la carrera las oportunidades que le permitan recuperar terreno en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

• LEER MÁS: La bronca de Colapinto por su clasificación en Brasil: "Faltó ritmo"

El argentino partirá desde el 15° puesto en Interlagos, luego de una jornada clasificatoria marcada por la lluvia y las dificultades de Alpine para encontrar el ritmo. La competencia, correspondiente a la fecha 20 de la temporada 2026, comenzará a las 14 y se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium.

Colapinto sale a escena en Brasil

Colapinto no consiguió superar el primer corte clasificatorio (Q1) y terminó 17° con un registro de 1:33.327. Pierre Gasly, su compañero de equipo, tampoco logró avanzar y quedó inmediatamente detrás, con un tiempo de 1:33.449.

Sin embargo, las sanciones aplicadas a otros competidores modificaron el orden de salida y le permitieron al piloto argentino escalar dos posiciones en la grilla, por lo que comenzará la carrera desde el 15° lugar.

Después de la clasificación, el propio Colapinto reconoció los inconvenientes que tuvo el equipo para adaptarse al asfalto mojado y admitió que será necesario revisar los datos para encontrar respuestas de cara a la carrera.

Pero el panorama meteorológico tampoco ofrece demasiadas certezas. Para este domingo se espera otra jornada fría, con mucha humedad y una elevada probabilidad de precipitaciones en San Pablo. La lluvia podría volver a convertirse en protagonista y alterar los planes de las escuderías.

En ese escenario, la estrategia con los neumáticos, la lectura de las condiciones de pista y la capacidad para aprovechar cada oportunidad serán determinantes. Colapinto tendrá por delante una carrera exigente, pero también una chance para dar vuelta un sábado complicado y buscar una remontada que le permita ser protagonista en Interlagos.

Colapinto Brasil Fórmula 1
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