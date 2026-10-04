Bruno Fernandes defendió a Cristiano: "Siempre será el mayor símbolo de Portugal"

“Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, de nuestro fútbol y del país“, expresó el mediocampista.

El atacante Bruno Fernandes, capitán de la selección de Portugal, aseguró que el plantel respeta la figura de Cristiano Ronaldo y que "siempre será un símbolo" para todo el seleccionado, para el fútbol y para el país.

El mediocampista del Manchester United reveló detalles de la conversación que mantuvo con Cristiano Ronaldo tras la escandalosa salida del delantero de la concentración en la previa del partido ante Dinamarca.

El conflicto se originó cuando el entrenador Jorge Jesus relegó al atacante de Al-Nassr al banco en la victoria 2-1 frente a Noruega por la Nations League, dejándolo sin minutos.

Ante la controversia, el técnico afirmó tajante: “Soy el entrenador, le dije que no iba a jugar. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

Esto provocó que Ronaldo abandonara la delegación expresando: “Decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección”.

Fernandes rompió el silencio por el caso Cristiano Ronaldo en Portugal

En vísperas del nuevo cruce ante Noruega por la cuarta fecha del torneo, Fernandes rompió el silencio con el medio "A Bola" para respaldar al astro luso: “Hablé con él, y lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, de nuestro fútbol y del país por lo que ha hecho, no solo en Portugal sino en todo el mundo”.

El mediocampista del Manchester United añadió que el atacante tiene un lugar reservado “no solo entre los mejores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses”.

Asimismo, Fernandes hizo un llamado a la cohesión del plantel: “Lo más importante es que dejemos de crear divisiones; en la selección nacional no hay divisiones. Es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera. Toda organización debe resolver sus problemas a puerta cerrada, y creo que así es como debería funcionar, y creo que así será”.

Respecto a las decisiones tácticas de Jorge Jesús, señaló: “Quién juega y quién no es decisión del entrenador; por suerte, no me corresponde a mí”, concluyendo que “estar acá es algo extraordinario y no debería verse de forma negativa si juegas más o menos”.