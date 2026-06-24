Suiza superó a Canadá y se quedó con el grupo B del Mundial

En un partido cerrado, Suiza se impuso 2-1 a Canadá en el BC Place y quedó en la cima del grupo B del Mundial. Ahora espera rival en 16avos

Suiza cerró su participación en el Grupo B del Mundial 2026 con una victoria clave ante Canadá por 2 a 1 en el BC Place de Vancouver, resultado que le permitió quedarse con el liderazgo de la zona en un partido que se resolvió recién en el segundo tiempo.

El desarrollo del encuentro dejó la sensación de que ambos equipos jugaron con la calculadora en la mano. Con la clasificación prácticamente asegurada con el empate, el ritmo fue discreto durante gran parte del trámite, con posesiones alternadas y pocas situaciones de verdadero riesgo.

Canadá intentó algo más en ciertos pasajes, pero sin profundidad: remates lejanos y sin mayor potencia de Jonathan David, Cyle Larin y Ahmed fueron lo más destacado en ataque. Del otro lado, Suiza tuvo la más clara del primer tiempo en los pies de Breel Embolo, que no pudo resolver un mano a mano ante Maxime Crépeau.

El partido se rompió en el inicio del complemento. Una jugada por banda de Dan Ndoye terminó con un centro preciso que Ruben Vargas capitalizó para el 1-0, aprovechando una defensa local que reaccionó tarde.

Con la ventaja, Suiza manejó mejor los tiempos y encontró el segundo golpe a través de una acción directa: pelotazo largo para Embolo, descarga inteligente del delantero y aparición de Andi Zeqiri, que definió ante una respuesta floja del arquero canadiense.

El 0-2 dejó a Canadá sin respuestas durante varios minutos, pero el ingreso de Promise David le dio algo de aire al conjunto local. A falta de 15 minutos, el delantero aprovechó una segunda jugada tras un envío aéreo y descontó para poner el 1-2.

En el tramo final, el equipo norteamericano insistió con envíos al área y tuvo una chance clara en la cabeza de Kamal Miller, aunque sin precisión para igualar el marcador. Suiza resistió sin demasiados sobresaltos y terminó asegurando un triunfo valioso.

Con este resultado, los helvéticos finalizaron primeros del Grupo B tras su empate con Qatar, la goleada ante Bosnia y este triunfo decisivo. En la próxima instancia enfrentarán a uno de los mejores terceros. Canadá, en tanto, terminó segundo y cruzará con el escolta del Grupo A.

El resumen de Canadá y Suiza