Mundial 2026: Suiza y Canadá definen quién se queda con el Grupo B

Suiza y Canadá definirán quién se queda con el Grupo B desde las 16, misma hora del duelo entre Qatar y Bosnia Herzegovina.

La tercera fecha del Grupo B tendrá este miércoles un duelo de alto voltaje entre dos selecciones que ya dieron un paso importante hacia la clasificación. En Vancouver, Suiza y Canadá se enfrentarán desde las 16 con el objetivo de asegurarse el primer puesto de la zona y llegar mejor posicionados a los 16avos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el BC Place y contará con el arbitraje del brasileño Ramon Abatti, mientras que será televisado por TyC Sports.

Un mano a mano por la cima

Ambos seleccionados llegan con cuatro puntos, aunque Canadá aparece por delante gracias a una mejor diferencia de gol. Por eso, al conjunto norteamericano le alcanza con un empate para terminar como líder del grupo.

Suiza comenzó el certamen con un inesperado empate 1-1 frente a Qatar, pero reaccionó de gran manera en la segunda jornada y goleó 4-1 a Bosnia, resultado que lo dejó muy cerca de la clasificación.

Los europeos saben que la única forma de terminar primeros será derrotando a Canadá. De lo contrario, dependerán de la diferencia de gol para mantener o mejorar su ubicación.

Canadá quiere aprovechar el impulso

El seleccionado anfitrión atraviesa un gran momento tras la contundente victoria 6-0 frente a Qatar, encuentro en el que Jonathan David brilló con un hat-trick y se transformó en una de las grandes figuras de la fase de grupos.

Antes había empatado ante Bosnia, por lo que una igualdad le alcanzará para asegurarse el primer lugar de la zona.

Canadá además llega con una diferencia de gol de +6, una ventaja importante que le permite afrontar el partido con cierta tranquilidad, aunque consciente de que una derrota lo relegaría al segundo puesto.

Bosnia y Qatar juegan su última carta

Mientras tanto, en Seattle, Bosnia y Qatar disputarán otro de los encuentros correspondientes al Grupo B. Ambos tienen apenas un punto y necesitan ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

El partido comenzará también a las 16, será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse por DSports.

Bosnia sueña con alcanzar por primera vez una instancia eliminatoria en una Copa del Mundo. Tras empatar con Canadá y caer ante Suiza, necesita una victoria contundente y esperar resultados para aspirar a uno de los lugares reservados para los mejores terceros.

Qatar, obligado a una hazaña

La situación del conjunto asiático es todavía más compleja. Después del empate ante Suiza y la goleada sufrida frente a Canadá, quedó con una diferencia de gol de -6 y prácticamente sin margen de error.

Qatar deberá ganar por una amplia diferencia y esperar una combinación favorable de resultados para seguir con vida en el torneo.

Con el liderazgo en juego en Vancouver y la clasificación en disputa en Seattle, el Grupo B vivirá una jornada decisiva que terminará de definir a sus protagonistas para la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Probables formaciones de Suiza y Canadá

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Canadá:Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Hora: 16.00.

Árbitro:Ramon Abatti (Brasil).

Estadio: BC Place Vancouver.

TV: TyC Sports.

Probables formaciones de Bosnia y Qatar

Bosnia:Nikola Vasilj; Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Ivan Šunjic, Benjamin Tahirovic; Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic y Edin Deko. DT: Sergej Barbarez.

Qatar:Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Issa Laye; Jassem Gaber, Abdulaziz Hatem; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Hora: 16.00.

Árbitro:Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Seattle.

TV: D Sports.