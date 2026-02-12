Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV se presenta oficialmente en Entre Ríos

Capibaras XV ya es una realidad. El acto de lanzamiento se realizará este jueves a las 19 en Casa Mesopotamia de la ciudad de Paraná

12 de febrero 2026
El rugby entrerriano vivirá este jueves una jornada especial con la presentación oficial de Capibaras XV, el equipo que comenzará a escribir su historia en la provincia. El acto se realizará este jueves 12 de febrero a las 19, en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862, Paraná).

La actividad marcará la puesta en escena formal del plantel, los jugadores y el cuerpo técnico, en un evento que contará con la presencia de referentes del rugby de Entre Ríos, además de autoridades municipales y provinciales que acompañarán este nuevo proyecto deportivo.

Detalles del lanzamiento en Paraná

La presentación no solo servirá para dar a conocer a los protagonistas dentro de la cancha, sino también para compartir los objetivos institucionales y deportivos de la franquicia, que busca consolidarse como un espacio de desarrollo y crecimiento para el rugby de la región.

El encuentro será abierto para invitados especiales y actores vinculados al deporte, en una clara señal de integración entre el equipo, la comunidad y las entidades que respaldan la iniciativa. Desde la organización destacaron la importancia de este lanzamiento como punto de partida para una temporada cargada de desafíos.

Con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Paraná, la UER y sponsors privados, Capibaras XV comienza a tomar forma y se prepara para representar a la provincia con identidad, compromiso y proyección competitiva.

Capibaras jugará en Santa Fe Rugby Club

La franquicia litoraleña Capibaras XV se prepara para afrontar el segundo y último compromiso previo al debut en la competencia organizada por Sudamérica Rugby. Será un entrenamiento conjunto con el seleccionado nacional M20 Los Pumitas.

El choque está previsto para el viernes 13, a las 19, en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo, que aprovechará para dejar inaugurada la iluminación en su cancha principal. Sin dudas, un paso más que trascendente en la vida institucional y deportiva de la entidad Tricolor.

Capibaras XV Entre Ríos Paraná
