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Servicios municipales previstos para el feriado del 1 de mayo

La Municipalidad informa los servicios que se garantizan en la ciudad durante el feriado nacional de este viernes, fecha que se conmemora el Día Internacional del Trabajador.

30 de abril 2026 · 10:23hs
Servicios municipales previstos para el feriado del 1 de mayo

Con motivo del feriado nacional por el Día Internacional del Trabajador, la Municipalidad informa los horarios de los servicios municipales para este viernes 1º de mayo.

Atención administrativa y servicios esenciales

El día viernes 1 no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951), ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el lunes 4.

No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas, Cliba y Urbafe, prestarán el servicio en los horarios habituales. Se recuerda a la comunidad que el viernes corresponde sacar los residuos húmedos.

En tanto, los Eco Puntos y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.

Colectivos, Bicis y SEOM

El transporte público de pasajeros funcionará con la frecuencia de los días domingos.

El sistema de bicicletas públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse de 6:30 a 21.

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo y retomará la actividad el sábado 2 a partir de las 8.

Cementerio

La necrópolis municipal tendrá el siguiente horario:

  • Visitas: de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30
  • Inhumaciones: de 7:15 a 11:30

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el lunes.

Tribunal de Faltas

El Tribunal de Faltas (San Luis 3078) no brindará atención al público el viernes 1. El corralón municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El Mercado Norte (Santiago del Estero 3166) permanecerá cerrado, retomando la atención el sábado 2 en su horario habitual.

Centros de informes turísticos

Las oficinas de la Subsecretaría de Turismo funcionarán de la siguiente manera:

  • Viernes 1: sin atención al público
  • Sábado 2 y domingo 3:

-CIT Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910): de 9 a 19

-CIT Dique I Puerto Santa Fe: de 12 a 19

-CIT casco sur: sábado de 9 a 13 y domingo cerrado

• LEER MÁS: Los feriados y fines de semana largos de mayo

servicios feriado mayo
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