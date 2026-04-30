Con motivo del feriado nacional por el Día Internacional del Trabajador, la Municipalidad informa los horarios de los servicios municipales para este viernes 1º de mayo.
Servicios municipales previstos para el feriado del 1 de mayo
La Municipalidad informa los servicios que se garantizan en la ciudad durante el feriado nacional de este viernes, fecha que se conmemora el Día Internacional del Trabajador.
Atención administrativa y servicios esenciales
El día viernes 1 no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951), ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el lunes 4.
No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.
Recolección de residuos
Las empresas contratadas, Cliba y Urbafe, prestarán el servicio en los horarios habituales. Se recuerda a la comunidad que el viernes corresponde sacar los residuos húmedos.
En tanto, los Eco Puntos y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.
Colectivos, Bicis y SEOM
El transporte público de pasajeros funcionará con la frecuencia de los días domingos.
El sistema de bicicletas públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse de 6:30 a 21.
El Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo y retomará la actividad el sábado 2 a partir de las 8.
Cementerio
La necrópolis municipal tendrá el siguiente horario:
- Visitas: de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30
- Inhumaciones: de 7:15 a 11:30
Imusa
Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el lunes.
Tribunal de Faltas
El Tribunal de Faltas (San Luis 3078) no brindará atención al público el viernes 1. El corralón municipal contará con guardias mínimas.
Mercado Norte
El Mercado Norte (Santiago del Estero 3166) permanecerá cerrado, retomando la atención el sábado 2 en su horario habitual.
Centros de informes turísticos
Las oficinas de la Subsecretaría de Turismo funcionarán de la siguiente manera:
- Viernes 1: sin atención al público
- Sábado 2 y domingo 3:
-CIT Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910): de 9 a 19
-CIT Dique I Puerto Santa Fe: de 12 a 19
-CIT casco sur: sábado de 9 a 13 y domingo cerrado
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