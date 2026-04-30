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Una nueva Marcha Mundial de la Marihuana en Santa Fe

Este año, al reclamo histórico por regulación y cese de persecución a usuarios y cultivadores de marihuana se le suma una fuerte impronta socioambiental

30 de abril 2026 · 09:55hs
Marcha Mundial de la Marihuana en Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Marcha Mundial de la Marihuana en Santa Fe

Santa Fe se prepara para una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, sumándose al reclamo global con una jornada cultural, familiar y ambientalista para "visibilizar los derechos del colectivo cannábico" y seguir exigiendo la regulación integral de la planta.

La convocatoria será el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 15 en la Plaza Pueyrredón, y contará con música en vivo y espectáculos para los chicos.

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Marcha Mundial de la Marihuana en Santa Fe

Marcha Mundial de la Marihuana en Santa Fe

En Santa Fe se consolida como un evento pacífico

La Marcha Mundial de la Marihuana se celebra hace más de 20 años de forma simultánea en ciudades de todo el mundo. En Santa Fe, se ha consolidado como un evento pacífico que busca el diálogo entre la sociedad civil y las autoridades sobre políticas de drogas y salud pública.

Bajo la organización de diversos espacios de la sociedad civil, y en coordinación con colectivos sociales y personas autoconvocadas, la marcha levantará este año las "banderas históricas por la regulación integral, el cese de la persecución a personas usuarias y cultivadoras y el reclamo por no más personas presas por marihuana".

"La persecución penal por cannabis debe terminar de una vez por todas", destacaron desde la organización. "Mientras escribimos estas líneas, en Argentina sigue habiendo personas privadas de su libertad por cultivar para su propio acceso y utilizar la planta en todas sus formas: esto es una clara vulneración de los derechos humanos".

Además, la convocatoria tendrá este año una fuerte impronta socioambiental, elevando la voz en defensa de la soberanía de la tierra y el agua y alertando sobre la quema de bosques y la protección de glaciares. Asimismo, la jornada tendrá un momento de profunda relevancia local con la presencia del espacio Justicia por Juli Castillo, que denunciará la violencia institucional y reclamará una perspectiva de derechos humanos en el abordaje de crisis subjetivas.

El evento está pensado para ser apto para toda la familia, promoviendo una convivencia respetuosa en el espacio público. Por eso, este año habrá también un bloque infantil, con actividades recreativas y espectáculos destinados a los chicos.

Marcha Mundial de la Marihuana: los espectáculos

  • 15: Concentración inicial y convocatoria de organizaciones.
  • 16.20: Apertura cultural con Cuerda de Tambores (artistas locales).
  • 16.40: Lectura de la primera parte del documento oficial.
  • 17: Bloque infantil, con actividades recreativas y espectáculos destinados a los chicos con artistas santafesinos.
  • 17.40: Palabras del espacio Justicia por Juli Castillo.
  • 18: Primera presentación musical Larga Data.
  • 19: Lectura de la segunda parte del documento y posicionamiento político.
  • 20: Show en vivo de Los Últimos Rogelios.
  • 21: DJ set de cierre.

marihuana Santa Fe marcha

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